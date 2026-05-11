La 'Pink Paradise' de Madison (Zaragoza) gana en Gijón y se acerca a ser la Mejor Smash Burger de España

'Pink Paradise', Del Restaurante Zaragozano Madison, Ganadora De La Prueba De La The Champions Burger En Gijón. - THE CHAMPIONS BURGER

GIJÓN, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La hamburguesa del restaurante zaragozano Madison 'Pink Paradise' ha sido la preferida del público de Gijón en los 19 días que la gira de The Champions Burger ha visitado la ciudad.

Según una nota de prensa de los organizadores del evento, con este nuevo triunfo, lidera la ruta con pleno absoluto: tres victorias en tres ciudades, Zaragoza, Logroño y, ahora, Gijón.

Como homenaje a la gira California Dreaming, inspirada en la costa Oeste de Estados Unidos, la hamburguesa incorpora un brioche rosa con polvo Paradise, lo que según los organizadores ha llamado mucho la atención entre los miles visitantes que se han acercado al festival.

Estos han resaltado que la hamburguesa ha convencido por su sabor, gracias a una combinación muy cuidada con fat smash de chuletón como base, acompañado de carrillada ibérica cocinada a baja temperatura, guanciale italiano caramelizado y queso chédar madurado fundido sobre la carne. A la preparación se suman los beiconcitos, la crema agria y la salsa Malibú.

En segunda posición ha quedado la presentada por el establecimiento madrileño Dalú, 'The Legend', una combinación de pan brioche, carne smash de ternera y queso chédar americano, sobre los que se añade una jugosa costilla deshilachada al estilo Texas.

"Mermelada de beicon, cebolla frita y una intensa salsa de beicon ahumado rematan una hamburguesa de sabor profundo, con toques dulces y crujientes que la hacen legendaria", han remarcado.

El top 3 lo cierra la hamburguesería Rico, de Almería, con 'La Ganadora', que lleva pan brioche artesanal y una jugosa fat smash de wagyú selección gourmet, acompañado de beicon caramelizado, lluvia de queso parmesano, cebolla crujiente y chédar fundido. Se completa con su salsa Rico.

Tras su paso por la ciudad, The Champions Burger llevará ahora la competición de California Dreaming a Madrid, del 14 al 31 de mayo, donde continuará la búsqueda de la 'Mejor smash burger de España'.