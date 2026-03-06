'Pipper on tour' llama a la movilización para que Oviedo sea más 'dog friendly'

El perro Pipper en los Picos de Europa. - PIPPER ON TOUR

OVIEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una campaña impulsada por 'Pipper on tour' anima a los usuarios del transporte público de Oviedo (Asturias) a presentar alegaciones a la medida del Ayuntamiento que permitirá el acceso al autobús urbano, en transportín, de animales de compañía de hasta diez kilos de peso, al considerar que resulta "insuficiente" para cubrir las necesidades de movilidad de las personas que conviven con mascotas.

A través de sus redes sociales, 'Pipper on tour' recuerda que actualmente alrededor de una veintena de ciudades españolas permiten el acceso de perros al autobús municipal en condiciones más amplias, en muchos casos con el animal sujeto con correa y, en algunos casos, ni siquiera exigen el bozal. "La mayoría de estas ciudades permiten subir con perros tanto pequeños como grandes", destaca.

La campaña plantea que el Ayuntamiento de Oviedo tome como referencia esos modelos ya implantados en otras ciudades del país y adopte una regulación más amplia.

'Pipper on tour' recuerda que las personas usuarias del autobús urbano disponen de un plazo de dos semanas para presentar alegaciones al anuncio municipal. Estas pueden registrarse por vía electrónica a través de la web del Ayuntamiento o de forma presencial en dependencias municipales para que "Oviedo sea realmente una ciudad 'dog friendly'".