El Plan Estratégico de Turismo 2025-2035 busca promover la ciudad como destino único sin perder su identidad

GIJÓN, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha presentado este viernes el nuevo Plan Estratégico de Turismo 2025-2035, con el que se busca consolidar a la ciudad como un referente en turismo "responsable".

Se pretende también mejorar su atractivo tanto en el mercado nacional como internacional y promoviendo la preservación de su patrimonio cultural, social y natural, según una nota de prensa de Visita Gijón.

El Plan se centra en la implementación de acciones concretas orientadas a incrementar la competitividad del destino mediante un enfoque sostenible y adaptado a las necesidades del mercado actual.

Además de mejorar la oferta y la infraestructura turística, se pone especial énfasis en crear un modelo de turismo accesible, respetuoso con el medio ambiente y capaz de preservar el patrimonio local.

Este plan plantea la necesidad de que Gijón se adapte a los cambios y tendencias en la industria turística global, integrando en su modelo de desarrollo "principios de sostenibilidad, accesibilidad e innovación".

Con ello, se busca no solo atraer visitantes, sino también reforzar la identidad de Gijón como un destino que promueve experiencias auténticas y de calidad.

Para la elaboración del Plan, se ha contado con la participación de más de 120 personas del sector público, del sector privado, del tejido asociativo local, así como con la opinión de visitantes y ciudadanía, con encuestas a más de 4.000 turistas y más de 600 residentes.

Pumariega, durante la presentación del Plan, ha remarcado que "Gijón no quiere parecerse a otros destinos". "Nuestra identidad -el mar, la industria, la cultura viva, los barrios, la sidra, la hospitalidad, el deporte, el legado cultural y creativo de la ciudad- no es un decorado", ha agregado.

Para la edil, todo ello es el principal valor competitivo del municipio del que, a mayores, los gijoneses se sienten orgullosos, según la concejala. Eso sí, ha dejado claro que crecer no significa perder identidad, de ahí que se promueva una ciudad "para visitar y para vivir".

El director de Visita Gijón, Daniel Martínez Junquera, por su lado, ha resaltado que este Plan establece los pasos para avanzar hacia un modelo turístico "sostenible, competitivo e innovador".

"Se plantea un crecimiento con identidad, situando barrios, tradiciones y forma de vida en el centro de la experiencia turística, y teniendo en cuenta que el desarrollo turístico tiene que estar alineado con los intereses de la ciudadanía, reforzando el orgullo de pertenencia", ha explicado. Además, ha apuntado que se busca generar empleo de calidad e impulsar empresas locales de manera equilibrada.

El documento presentado incluye un diagnóstico exhaustivo de la situación actual del turismo en Gijón, abordando desde la infraestructura hotelera y la oferta de actividades culturales hasta la capacidad de carga y el impacto ambiental del turismo en el destino.

También se identifican factores externos e internos que influyen en el turismo de la ciudad, con el fin de aprovechar oportunidades y afrontar desafíos.

Las líneas estratégicas del plan abarcan áreas clave como la mejora integral del destino, la preservación de la identidad local, la gestión de visitantes y el fomento de la innovación tecnológica. En conjunto, estas estrategias orientarán el crecimiento turístico de Gijón hacia un modelo que fomente la sostenibilidad, la accesibilidad y la equidad.

Asimismo, el plan incluye un programa de posicionamiento y marketing enfocado en potenciar la marca Gijón en los mercados prioritarios.

En este sentido, se destaca que Gijón cuenta con una base sólida para el futuro, con un potencial de crecimiento en internacionalización y desestacionalización.

El documento plantea unas oportunidades estratégicas, como el posicionamiento como un destino sostenible, la paquetización de productos turísticos, la digitalización y el marketing online, la exploración de nuevos mercados interesados en ecoturismo o el aprovechar la tendencia global al turismo de naturaleza.

A esto se suma el fomentar el sentimiento de pertenencia y el orgullo local, desestacionalizar y alargar la temporada, fortalecer la gobernanza sobre la actividad turística a través de soluciones tecnológicas y mejorar las relaciones con otros destinos del Norte de España.

Además, se establecen unos objetivos de marketing turístico para consolidar Gijón como destino de referencia. Entre ellos, se priorizará incrementar el turismo internacional, mejorar el reconocimiento de marca, promover la fidelización, reducir estacionalidad e impulsar el turismo de congresos, eventos e incentivos.

El documento contempla, por otra parte, una serie de acciones encaminadas a fomentar el turismo cultural y de eventos como motor de actividad todo el año, así como el deportivo y activo vinculado a eventos, mar y naturaleza; el de slow para alargar estancias y repartir mejor los flujos; el regenerativo centrado en la convivencia y en el retorno al territorio; el de congresos y eventos como oportunidad de negocio estable y profesionalizado; y el inteligente para tomar mejores decisiones y reducir la incertidumbre.