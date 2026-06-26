El Plan General de Villaviciosa recibe casi 2.000 alegaciones tras finalizar el plazo

Archivo - Zona de La Barquerina, en Villaviciosa - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El registro municipal de Villaviciosa ha contabilizado un total de 1.917 alegaciones al documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación de Villaviciosa, tras finalizar el plazo este 25 de junio.

Por otra parte, se ha recibido las correspondientes a la campaña de firmas que han organizado los propietarios de la zona de Los Pisones en Quintueles, que han presentado la misma alegación, recogiendo un total de 1.000 firmas procedentes de toda Asturias y de fuera de Asturias, además de los interesados.

En la campaña se ha manifestado la oposición a la propuesta que contiene el documento de aprobación inicial de crear un área de actividades económicas en la zona. No obstante, el equipo de gobierno municipal, que organizó una reunión de los propietarios con el equipo redactor durante el proceso de información pública, ya ha anunciado que la propuesta se eliminará del documento del PGO en la siguiente fase de tramitación.

"Estamos satisfechos por la alta participación y de propuestas, pues era uno de los objetivos. Dar la mayor difusión para el mayor conocimiento y recoger propuestas que puedan mejorar lo que se ha propuesto, al margen de los legítimos intereses privados. Hemos mantenido muchas reuniones escuchando y hay detrás muchas horas de trabajo en algo que es sumamente complejo. Y ahora queda aún más trabajo, porque nosotros al contrario de lo que hizo el anterior Alcalde del PP, no vamos meter en un cajón y dejar sin contestar las alegaciones, pues eso causó un grave daño a todos los vecinos y al concejo, y de los que aún no han dado explicaciones", ha declarado el alcalde de Villaviciosa, el socialista Alejandro Vega.