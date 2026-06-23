El Plan de Reestructuración de Duro Felguera pasa a ser efectivo desde este martes

Sede de Duro Felguera en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Duro Felguera ha comunicado este martes que, con fecha de este día, se han elevado a público la ejecución de los acuerdos de reducción y ampliación de capital, así como la ejecución de las aportaciones a Duro Felguera Global Solutions, S.A.U.(Midco).

Igualmente, la Sociedad ha procedido al otorgamiento de la escritura pública para la novación de la Financiación FSM y a la constitución de las correspondientes garantías en cumplimiento de lo previsto en el Plan de Reestructuración.

En consecuencia, al haberse cumplido la totalidad de las condiciones suspensivas, este día tiene la consideración de fecha de efectividad del Plan de Reestructuración, a los efectos previstos en el mismo.