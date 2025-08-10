El Plan de Seguridad del 87 Descenso del Sella contabiliza 85 incidentes, ninguno de ellos de gravedad

Decenas de personas durante la 87ª edición del Descenso Internacional del Sella 2025, a 9 de agosto de 2025, en Asturias (España). El Descenso Internacional del Sella, también es conocido popularmente ‘Les Piragües’, se celebra de manera anual el primer s - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Durante la activación del Plan de Seguridad del 87º Descenso Internacional del Sella, que coordinó el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), entre el 8 y el 10 de agosto, el Centro de Coordinación Operativa (CECOP SELLA) atendió un total de 249 llamadas. En concreto se contabilizaron 85 emergencias, 66 en el concejo de Ribadesella y 19 en Parres.

El perfil de los incidentes registrados muestra que no se han registrado incidencias de gravedad, destacando la celebración de la fiesta. A esto se suma el importante trabajo desarrollado por los efectivos de emergencias y protección ciudadana que, durante estos días, han trabajado de forma coordinada desde el CECOP SELLA.

Aquí se han integrado bajo un mando único, independientemente del organismo al que pertenecían todos los grupos de acción, intervención, seguridad, logística y apoyo.

La mayoría de las incidencias registradas, 61, fueron asistencias sanitarias. Cinco llamadas al médico, tres agresiones, tres daños a bienes dos traslados sanitarios o dos robos fueron otros de los incidentes registrados.