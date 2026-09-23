El plan de vivienda rural contemplará once actuaciones en nueve concejos

Archivo - Cabranes - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha dicho este miércoles que el plan de vivienda rural que anunció en la primera jornada del debate de orientación política y que supone una respuesta a la falta de vivienda en los núcleos rurales, contempla once actuaciones en nueve concejos asturianos.

Barbón ha dado detalles sobre el mencionado plan en la segunda jornada del debate y ha indicado que la medida responde a esa escasez de viviendas que achaca en parte al "exceso de segundas viviendas de gente que no vive en Asturias" y al incremento de viviendas de uso turístico que "se acaba viviendas del mercado".

El presidente asturiano ha dicho que los concejos tienen gobiernos de distintos signo político y que esa distribución demuestra que su gobierno es abierto y hace política en todos los concejos. Los municipios beneficiados son Cabrales, Peñamellera Alta, Navia, Allande, Illas, Morcín, Muros del Nalón, Salas y Piloña.

El plan incluye una "nueva línea de ayudas para la autoconstrucción con límite de renta", medida que Barbón ha justificado porque "hay gente que quiere vivir en su pueblo, pero por las dificultades de acceder, precisamente, a la financiación, no lo puede hacer".

El presidente ha concluido afirmando que "lo que queremos somos un Gobierno que escucha, que está muy atento a esa demanda de la calle", en referencia a las necesidades de vivienda que ha identificado en el medio rural asturiano.