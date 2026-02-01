La plantilla de ENCE en Navia: "Nos enfrentamos a un ERE salvaje, carente de humanidad"

Movilización contra el ERE de ENCE. - JUAN VEGA/EUROPA PRESS

OVIEDO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

"Un ERE salvaje y carente de humanidad". Así han definido los trababadores de la factoría de ENCE en Navia, el expediente de regulación de empleo presentado por la compañía y contra el que miles de personas se han manifestado este domingo en la localidad de Navia. Lo hacían en el manifiesto leído tras la movilización.

"Esta manifestación nace de la indignación, pero también del dolor. De la situación traumática que vivimos los trabajadores y trabajadoras de ENCE. Nos enfrentamos a un ERE salvaje, carente de humanidad. Un ERE que coloca a uno de cada tres trabajadores bajo la guillotina. Un auténtico drama social que estamos viviendo desde la angustia y la tensión constante", aseguraron desde la plantilla de la factoría.

Y es que los trabajadores han vuelto a señalar que aunque desde la dirección de la empresa les hablan de pérdidas pero "los números los delatan". Así han recordado que estamos ante una fábrica que ha generado 250 millones de euros en beneficios en los últimos 4 años, que ha recibido más de 53 millones de euros en subvenciones públicas desde el año 2021. "Nos hablan de automatizaciones que no existen, que ni siquiera saben explicar. Nos hablan de soluciones de inteligencia artificial que nadie conoce, mientras que nos piden que les firmemos un cheque en blanco sobre el futuro de 100 familias, a la vez que vemos cómo subcontratas portuguesas ofertan nuestros puestos de trabajo", destacaron en su manifiesto.

Lamentan los trabajadores que desde la dirección repitan su discurso como un disco rayado: "la situación es grave", "es necesario"; una narrativa que a su juicio es "cansina, vacía y falsa", porque este ERE "supone un suicidio social para obtener un retorno económico marginal, miserable de apenas un 1% de reducción en los costes de producción".

"Durante décadas, esta celulosa en la ría de Navia ha convivido con su entorno sin conflictos, pese a su impacto ambiental. Esa convivencia no fue gratis: se sostuvo sobre un pilar fundamental, empleo estable y de calidad. El plan de la Dirección es un torpedo directo a esa línea de flotación y pone en riesgo algo esencial: su licencia social para operar. Y esto es clave. La licencia social para operar no aparece en los balances contables, pero tiene un valor incalculable. Cuando se pierde, todo cambia", dicen los trabajadores.

UN ANTES Y UN DESPUÉS

Por eso aseguran que si Ence aplica este ERE, marcará un antes y un después y lo que antes se toleraba, se cuestionará; lo que antes se resolvía internamente, se externalizará; lo que antes era silencio, se convertirá en ruido. "Una planta que operaba sin fricciones entrará en una dinámica de conflicto permanente con su entorno. Heridas tan profundas que nunca cicatrizarán. Un daño irreparable que ningún cambio de nombre ni de dueño podrá borrar", añaden.

Ante esta situación los trabajadores y trabajadoras lo tienen claro y aseguran que van a luchar y no van a permitir que uno de cada tres se vaya a casa.

GRACIAS A LOS APOYOS

Desde la plantilla de ENCE trasladaron además al conjunto de la sociedad asturiana su "más profundo agradecimiento". "Gracias al pequeño comercio, a la hostelería, a los compañeros de otros centros de trabajo que, con gestos sencillos como llevarnos chocolate o café caliente en esas noches frías o mañanas de lluvia que vivimos en el piquete, nos han dado mucho, nos han dado calor humano. Gestos pequeños, pero enormes, que han llegado para quedarse en nuestro corazón para siempre", destacaron.

También agradecieron el apoyo recibido desde el ámbito político, al respaldo claro y firme que sienten en estos días. "Hoy están aquí todos los alcaldes y alcaldesas del occidente asturiano, queremos hacer una mención especial a las alcaldesas de Navia y Coaña, cuya implicación ha sido ejemplar y no han sido las únicas. Gracias a todo el conjunto de representantes públicos que nos han mostrado su preocupación real por lo que aquí está en juego", dijeron.