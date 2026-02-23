La plantilla de la Residencia Valle del Caudal replica al ayuntamiento que sí hay recortes de personal

Residencia Valle del Caudal. - AYTO. MIERES

OVIEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de la Residencia Valle del Caudal, ante las declaraciones del Ayuntamiento de Mieres, ha querido aclarar que "los recortes de personal contemplados en la nueva licitación no se corresponden con la supuesta normalización de refuerzos COVID, como afirma el consistorio".

Así, explican los trabajadores que durante la pandemia, la residencia llegó a contar con 32 gerocultores, pero esa dotación fue reducida posteriormente a 25, cifra recogida en los pliegos de licitación aprobados en 2021 y que se mantuvo hasta la actual licitación, en la que se recorta nuevamente la plantilla hasta 23 gerocultores.

"Por tanto, los recortes actuales no pueden justificarse como la eliminación de refuerzos COVID, ya que dichos refuerzos desaparecieron hace años. Todos estos datos son verificables y demostrables documentalmente", dicen.

Explica la plantilla que en otros servicios ocurrió algo similar, asegurando que el personal de limpieza y cocina también fue reducido tras la pandemia. En este sentido indican que en los servicios de recepción y enfermería no se produjeron aumentos de personal durante el COVID, y aun así en la nueva licitación sí se contemplan reducciones.

"Estas cifras pueden acreditarse mediante los pliegos y cuadrantes de personal, lo que evidencia que no se trata de retirar refuerzos extraordinarios, sino de recortar plantilla estructural", insisten los trabajadores que aseguran que si bien la residencia está por encima de la ratio mínima exigida por la normativa, esto no garantiza una atención digna ni suficiente para cubrir todas las necesidades de las personas mayores.

Así aseguran que estas decisiones ponen en riesgo la calidad asistencial, reducen el tiempo de atención directa a los residentes y aumentan la sobrecarga laboral del personal.

Por ello, exigen que se garantice una dotación de personal realmente suficiente para asegurar cuidados dignos y de calidad en este servicio municipal.