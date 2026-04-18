Plataforma Asturies pola Paz llama a la ciudadanía a participar en la manifestación pacifista de Oviedo este sábado

Cartel de la manifestación - ASTURIES POLA PAZ

OVIEDO 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Asturies pola Paz ha convocado para este sábado una manifestación en Oviedo contra el rearme, el gasto militar y las guerras, bajo el lema 'Asturies pola Paz, non pola guerra'.

La movilización partirá a las 18.00 horas de la estación de Renfe y tiene como objetivo llamar a la ciudadanía asturiana a movilizarse contra el auge belicista, el imperialismo y conflictos como el de Oriente Medio, con especial atención al genocidio en Gaza.

Entre las demandas figuran redirigir los gastos militares a pensiones, sanidad y educación; cerrar bases para viviendas sociales; y priorizar la resolución pacífica de conflictos, el multilateralismo y los derechos humanos frente a la "industria armamentística" y los "800.000 millones de euros en rearme.

Asturies pola Paz, integrada por más de 40 entidades como CCOO Asturias, UGT, Izquierda Unida, Podemos, la Coordinadora Ecoloxista o Rebelión Científica, reivindica una sociedad "sin miedo" que invierta en servicios públicos y medio ambiente, y califica la paz como "un derecho urgente