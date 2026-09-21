Plataforma por la Defensa de los Servicios Públicos de Avilés lanza 2ª edición ampliada de 'Los rostros y los nombres'

Archivo - Cementerio de La Carriona, en Avilés. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS - Archivo

GIJÓN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Defensa de los Servicios Públicos de Avilés ha lanzado una segunda edición ampliada del libro 'Los rostros y los nombres', que en su primera versión recogía testimonios de familiares de víctimas de la represión franquista en el municipio y en su comarca.

La nueva edición ha sido presentada este lunes en el Ayuntamiento avilesino por la concejala de Memoria Democrática, Ana Solís, acompañada por integrantes de la Plataforma, a los que ha agradecido su trabajo, según una nota de prensa del Consistorio.

Para sus editores, más que una segunda edición se trata de un nuevo libro, que, por un lado, amplía y profundiza en muchos de los capítulos que figuraban en la primera edición y, por otro, añade capítulos nuevos.

En primer lugar, se amplía con 17 nombres más el capítulo dedicado a los datos biográficos de las víctimas de la represión franquista incluidas en el Muro de la Memoria del cementerio de La Carriona.

En segundo lugar, se describen los Monumentos a la Memoria de Ceares y San Esteban de las Cruces, en Gijón y Oviedo respectivamente.

Además, se abordan otras temáticas relevantes en el contexto de la represión franquista en la comarca de Avilés, como: El Turno de la Muerte en la Fábrica de Ácidos de San Juan de Nieva, incluyendo las biografías de los asesinados; Los Campos de Concentración nazis, con 17 biografías, incluyendo el trabajo del Grupo Deportados de Asturias en la comarca de Avilés y un mapa con las 'Piedras de la Memoria' colocadas en el municipio; o la detención y asesinato de pescadores avilesinos con las biografías de cada uno de ellos y la del armador represaliado.

También se recogen: La Masonería en Avilés, añadiendo un apartado nuevo, resumen de la Masonería en Asturias y su relación con la Masonería en Hispanoamérica; Un nuevo capítulo dedicado a la Quinta Pedregal; otro dedicado a la recién excavada Fosa de La Lloba; y se amplían a 25 las biografías de "desaparecidos" de la comarca de Avilés.

Se ha resaltado, entre otras cuestiones, que en la elaboración de este volumen ha sido decisivo el apoyo y el trabajo de profesionales e instituciones, pero, sobre todo y especialmente, de los familiares de las víctimas, cuyos testimonios han sido esenciales para conformar las biografías incluidas en el libro.

La edil de Memoria Democrática ha avanzado que "el Ayuntamiento adquirirá 175 ejemplares con el fin de que lleguen a bibliotecas y centros educativos, para contribuir a divulgar la historia reciente del concejo y capítulos de la misma que no son conocidos por el ostracismo y el silencio que se mantuvo a partir de la restauración democrática y hasta la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de 2022".

"La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad y las instituciones la obligación de trabajar para cumplir ese derecho", ha agregado Solís, antes de añadir que "divulgar el conocimiento es también parte de la lucha antifascista, hoy tan necesaria".

CEMENTERIO DE LA CARRIONA

Por otro lado, la concejala ha aprovechado la presentación para avanzar algunas novedades que desde el área se han previsto para el Cementerio de La Carriona.

En primer lugar, se actualizará el Muro de la Memoria incluyendo los 17 nombres reflejados en la segunda edición de 'Los rostros y los nombres'.

Asimismo, ha indicado que van a señalizar en el cementerio los lugares que son relevantes para la memoria democrática, para crear una ruta de memoria a través de un logotipo y señalización informativa.

Esta señalización se instalará en: Muro de la Memoria; Panel explicativo en CICLAC; Monumento de la Asociación de Viudas a los caídos por la II República; Monumento a los caídos sublevados; Fosas comunes; Enterramientos de los muertos en el campo de concentración de la vidriera; y el lugar donde se localizaba el ciprés a cuyos pies tuvieron lugar varios fusilamientos.