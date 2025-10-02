La plataforma 'Médicos del Sespa' se concentrarán ante la sede del organismo este viernes

Archivo - Sede del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 'Médicos del Sespa' ha anunciado este jueves la convocatoria de una concentración para este viernes a las 13.00 horas en la Plaza del Carbayón de Oviedo, en el marco de la huelga médica convocada a nivel estatal.

La movilización se enmarca en una huelga convocada por el sindicato CESM a nivel nacional y por Simpa en el ámbito autonómico asturiano. Los médicos han denunciado que en las negociaciones del Estatuto Marco "se están desoyendo reivindicaciones legítimas como limitar el número de horas trabajadas o cotizar las guardias para la jubilación".

La plataforma, que se define como "neutral en lo sindical y político", ha elaborado un listado propio de reivindicaciones autonómicas que consideran que el Sespa y la Consejería podrían abordar de manera inmediata. "Aspiramos a aunar a todos los profesionales en torno a unas demandas justas", han explicado.

Han invitado a participar en la concentración a sindicatos, partidos políticos y asociaciones vecinales interesados en defender la sanidad pública. "Además, animaremos a acudir a las concentraciones convocadas por Simpa ante los centros de trabajo y en el HUCA", han añadido.

Los portavoces han destacado que la concentración busca "visibilizar" sus reivindicaciones ante la sociedad asturiana e indicar el papel que el Sespa y la Consejería pueden jugar en solucionarlas.