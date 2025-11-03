La 'Plataforma Peaje Huerna No' acude a Fiscalía para que Aucalsa deje de cobrar mientras duren las obras en la AP-66

Varias personas con una pancarta, durante la manifestación en contra del peaje del Huerna, a 17 de octubre de 2025, en Oviedo, Principado de Asturias (España). Este viernes está prevista la primera de las movilizaciones a las 17.30 horas, con salida desde - Imanol Rimada - Europa Press

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ciudadana Peaje Huerna No! ha llevado este lunes a la Fiscalía General del Estado y a las Fiscalías Superiores de Asturias y León el caso del cobro íntegro del peaje del Huerna durante la realización de las obras de adecuación de los túneles --de julio a diciembre de 2025-- y el desprendimiento o argayo --desde el 27 de noviembre de 2024--.

En el escrito presentado se sugiere a la Fiscalía la realización de actuaciones para aplicar la sentencia del Tribunal Supremo 1441/2025, en casación, de la AP-9 gallega a la AP-66.

Entre los fundamentos por los que considera la Plataforma que esa sentencia es de aplicación señalan que Aucalsa es una empresa del mismo grupo que Audasa, lo que cabría indicar que se están realizando prácticas similares, un hecho que el Tribunal Supremo no pudo probar en su sentencia original.

En el escrito presentado por la Plataforma impulsada por el ex diputado de Podemos, Daniel Ripa, se aporta documentación de los túneles y puntos kilométricos afectados, según información del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y de la Dirección General de Tráfico.

Así, se considera que el tiempo de viaje puede haberse incrementado hasta en 30 minutos y que los conductores carecían de información clara y predecible sobre el impacto en la ralentización del tráfico e incremento del tiempo de viaje de las obras en los túneles del Huerna y en la zona del argayo.

Por todo ello la Plataforma considera que la Fiscalía debe iniciar los procedimientos para obligar a una acción de cesación para obligar a Aucalsa a cesar en el cobro del peaje íntegro a los usuarios de la AP-66. También se insta a que la Fiscalía inicie un procedimiento para proceder a la devolución de los importes cobrados a los conductores, dado que no se garantizó la fluidez del servicio.

En opinión de la Plataforma se produjo una vulneración de los derechos como consumidores de los conductores y transportistas que circularon por la autopista. Por ello, plantean que se verifique el cumplimiento legal actual y se exija a la concesionaria Aucalsa el reintegro total o parcial del importe de los peajes abonados por los usuarios que hayan sufrido retrasos significativos.

Otro escrito similar, dirigido a la Fiscalía de León, ha sido presentado este lunes por la Unión del Pueblo Leonés, aumentando la presión sobre Aucalsa para que respete los derechos de los consumidores y a la administración de justicia para que inicie sus actuaciones en un caso similar al de la AP-9.

El portavoz de la Plataforma, Daniel Ripa, señaló que "hay que impulsar todas las medidas de presión judicial, social y política ante una concesión ilegal que sigue cobrando a asturianos y leoneses y riéndose en nuestra cara".

"Parece claro que si no les importa que la Comisión Europea haya declarado ilegal la prórroga del peaje, menos les importa el cobrar a precio de autopista lo que es un viaje a la velocidad de un ciclomotor. Resulta increíble que, tras la sentencia de la AP-9, la propia Aucalsa siga cobrando el peaje íntegro a los conductores y nos obligue a ir a la justicia. Es una práctica de mala fe, que obliga a saturar la administración de justicia con reclamaciones en vez de actuar proactivamente. Vamos a hacer lo que sea necesario para que Aucalsa se vaya y devuelva todo el dinero cobrado ilegalmente desde 2021 y, específicamente, durante el último año de obras", indicó Ripa.