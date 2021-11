Plataforma Religión en la Escuela reclama al Principado que respete el derecho de los alumnos a cursar la asignatura

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Asturiana Religión en la Escuela ha emitido este jueves una nota de prensa en la que instan al Gobierno asturiano a buscar soluciones "de forma dialogada y consensuada" para garantizar el derecho de los alumnos a poder cursar la asignatura de Religión Católica.

Afirman que actualmente se están produciendo en distintos institutos una serie de incidencias que se traducen en que los alumnos no puedan cursar la asignatura, elegida en el periodo de matriculación.

"La enseñanza de la Religión es un derecho inalienable e intransferible que tienen los padres y que los poderes han de garantizar", sostienen.

Explican que la Consejería de Educación asturiana no reconoce las horas de formación pedagógica, didáctica, psicológica y antropológica de la enseñanza religiosa escolar, al no equipararlas al máster en secundaria. Afirman que se les exige otro adicional entre los requisitos para poder entrar en bolsa, lo que dificulta ela adquisición de profesores para acceder a las clases de Religión en Secundaria. "En otras diócesis no se da este problema al reconocer esa formación equivalente al máster implícita en los planes de estudios de licenciatura en Ciencias Religiosas", señalan, reclamando una solución.