La plataforma por el soterramiento en Langreo alerta de la inseguridad en los pasos a nivel sin barreras

Archivo - Integración del ferrocarril en Langreo - ADIF - Archivo

OVIEDO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma por el soterramiento de las vías en Langreo ha alertado este domingo sobre la "inseguridad" que se está produciendo en los pasos a nivel sin barreras de la línea Gijón-Laviana.

En un comunicado, la plataforma ha explicado que cuando se anunció la renovación de esta línea, se dijo que sería integral. "Una vez acabada la obra y comprobar in situ, podemos decir que no es renovación integral en ningún de sus aspectos, ya que no se han renovado muchos de los elementos de los que forma parte la línea", han aseverado.

La plataforma ha puesto de manifiesto el "pasotismo" de las diferentes administraciones frente al estado de los pasos a nivel y ha pedido a los ayuntamientos de la cuenca del Nalón que escuchen a los vecinos en su lucha contra la "incorrecta situación" de los pasos a nivel, que exijan al Principado y ADIF que pongan en marcha "de una vez" el plan que se anunció por parte de ADIF en 2021 y que "exijan proyectos y cuantías económicas".

"Hay que recordar que en el paso a nivel del Ponticu en Sama se produjo una muerte en 2024 y dos años después nadie pone encima de la mesa soluciones por escrito, solo presentan palabrería barata y farándula con el fin de desmovilizar convocatorias y engañar", sostienen desde la plataforma.

La plataforma se sumará a una movilización que tendrá lugar este lunes a las 12.00 horas en el paso a nivel de la Oscura en El Entrego, convocada por la Agrupación de Electores de Sanmartín.