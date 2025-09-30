La Plataforma Xente de Oscos-Eo presenta alegaciones vecinales a los proyectos eólicos de Folgueiras y Chao Gran

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Xente de Oscos-Eo ha presentado un total de 135 alegaciones en el Ayuntamiento de Vegadeo contra los polígonos eólicos de Folgueiras y Chao Gran, solicitando al Consistorio la denegación de los Planes Especiales de cambio de uso de suelo vinculados a estos proyectos.

Las alegaciones han sido firmadas por vecinos y vecinas directamente afectados por las iniciativas, que afectarían a los concejos de Vegadeo, Taramundi y Villanueva de Oscos. En concreto, los proyectos prevén la instalación de ocho aerogeneradores de 200 metros de altura a menos de un kilómetro de núcleos de población como A Coba, Folgueiras, Castromourán, La Espina, Monticelo, Restrepo y Busdemouros.

Uno de los principales motivos de preocupación de la población, según la Plataforma Xente de Oscos-Eo, es el posible impacto sobre las captaciones de agua que abastecen a más de 25 pueblos de Vegadeo y Taramundi.

El rechazo social a estos proyectos no es nuevo. Xete de Oscos-Eo recuerda que desde 2021 los vecinos de las zonas afectadas han expresado su oposición a lo que califican como planes de expolio. En estos años se han presentado miles de alegaciones y firmas, y se ha recaudado una suma de 22.000 euros para interponer recursos contencioso-administrativos contra la Declaración de Impacto Ambiental y la Autorización Administrativa Previa de los proyectos.