La playa de San Lorenzo acogerá este martes una jornada de surf adaptado para 20 jóvenes del colegio Castiello

Archivo - Uno de los participantes en las EDP Open Sessions, en la playa de San Lorenzo de Gijón. - EDP - Archivo

GIJÓN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La playa de San Lorenzo de Gijón acogerá este martes, 10 de noviembre, una nueva edición de las EDP Surf Open Sessions, en la que participarán 20 jóvenes del Colegio de Educación Especial Castiello de Bernueces, acompañados por monitores especializados y voluntarios de la compañía.

La actividad comenzará a las 11.30 horas y tendrá como punto de encuentro las instalaciones de SkoolSurf, en la playa de San Lorenzo. La jornada se enmarca en el EDP Gijón Surf City y en la Liga EDP Surf Pro Spain, con el objetivo de acercar el surf a jóvenes con necesidades especiales y promover la inclusión a través del deporte.

Durante la sesión, los voluntarios colaborarán con los monitores en el apoyo a los participantes, tanto en el manejo de las tablas en la playa como en el acompañamiento en el agua.

Las EDP Surf Open Sessions forman parte de una iniciativa que la compañía desarrolla en Gijón desde 2021 para fomentar el deporte como herramienta de inclusión, bienestar e igualdad de oportunidades.