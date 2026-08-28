Playa San Lorenzo (Gijón): Acto simbólico contra la ocupación del Sahara Occidental este sábado

Archivo - Playa de San Lorenzo de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Saharaui Residentes en Asturias (Cosara) ha organizado para este próximo sábado, a las 12.00 horas, un acto público simbólico en la playa San Lorenzo de Gijón, con el que pretende denunciar la "ilegal y criminal" ocupación marroquí del Sahara Occidental desde hace ya más de 50 años.

Según una nota de prensa de los organizadores del acto, este tendrá lugar en las inmediaciones de la Escalerona, con la realización de un "mural" en la arena y diferentes intervenciones, entre otras la del Delegado en Asturias del Frente Polisario.

Los organizadores han explicado que esta actividad también pretende difundir y apoyar la convocatoria autonómica de manifestación en Gijón del próximo domingo, día 30, a las 12.30 horas, que discurrirá desde el puente del Piles a los jardines del Náutico.

En este caso, se trata de una convocatoria, bajo el lema 'Paz y Justicia, promovida por la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, y cuenta con el apoyo de muy diferentes organizaciones y colectivos que participan de las reivindicaciones que mantienen la República Árabe Saharaui Democrática y su "legítima" aspiración a la autodeterminación.