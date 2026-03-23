La Plaza de España acoge una cata de aguas

Cata de aguas - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, los soportales de la Casa Consistorial, en la Plaza de España, han acogido este lunes una cata de aguas.

Han participado, entre otros, el concejal de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Pelayo García; la directora general del Agua del Principado de Asturias, Vanessa Mateo Pérez; y la gerente de Aguas de Avilés, Susana Jódar.

La actividad consiste en realizar un análisis organoléptico de distintas aguas, es decir, un análisis basado en los sentidos; además, se explica a los participantes los beneficios del agua del grifo para el organismo y los exhaustivos controles a los que está sometida, según ha informado el Ayuntamiento de Avilés.

Desde el consistorio señalan que el Día Mundial del Agua 2026 está dedicado a la profunda interconexión que existe entre el agua y la igualdad de género, bajo el lema "Donde fluye el agua, crece la igualdad". Más de una cuarta parte de las mujeres de todo el mundo (el 27,1%) carecen de acceso a servicios de agua potable.