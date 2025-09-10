El Pleno agradece la buena disposición de Noelia Ordieres y Juan José López en su renuncia como ediles

El concejal del PSOE de Gijón Juan José Alonso Ordiales se despide en el Pleno gijonés con motivo de su renuncia al acta de edil. - EUROPA PRESS

"Ha sido una etapa "ilusionante", destaca el concejal socialista

GIJÓN, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha agradecido este miércoles el compromiso y dedicación tanto del concejal del PSOE Juan José Alonso Ordiales como de la del Grupo Municipal de IU, Noelia Ordieres, por haber hecho un paréntesis en su vida profesional para servir a ciudadanía gijonesa.

Así lo ha destacado, en el Pleno Municipal en el que se ha formalizado la renuncia a ambos al acta de concejal. Al edil socialista le sustituirá en el cargo Ana Belén Murias Gómez mientras que a Ordieres lo hará Manuel Alejandro Farpón.

De Alonso Ordiales, también, ha resaltado su "absoluta lealtad" y la discreción que le caracteriza a pesar de las diferencias ideológicas.

Al tiempo, ha apuntado sobre ambos que creyeron y defendieron lo que pensaban que era mejor para Gijón. Es por ello, que les ha deseado el mayor de los éxitos personales y profesionales.

El propio Alonso Ordiales, por su lado, ha asegurado que ha sido "un honor y un privilegio" el haber representado a la ciudad. Dicho esto, ha recalcado que es "moralmente responsable" el renunciar al acta de concejal y que otra compañera tome el relevo.

Asimismo, ha destacado que ha sido, para él, una etapa "ilusionante" y ha resaltado la pasión cada con la que uno defiende su posición política. Moriyón, por otro lado, le ha agradecido su apoyo en la trastienda a proyectos de interés para la ciudadanía.

Varios de sus compañeros del PSOE, han puesto en valor toda su capacidad y esfuerzo, así como que es un trabajador nato con principios "inquebrantables". Tanto a él como a Ordieres les han deseado la mejor de las suertes.

En el caso de la portavoz del PP, Ángela Pumariega, esta ha resaltado el respeto institucional y personal, así como la valentía de renunciar en pro de contribuir a que salga adelante la ampliación del hospital de Cabueñes.

También la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha dado las gracias a Alonso Ordiales por su trabajo, pero, además, por tener siempre una "cara amable". Misma cualidad que ha resaltado el portavoz de IU, Javier Suárez Llana.