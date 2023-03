El Pleno aprueba el Consejo de Memoria Democrática con reproche de algunos grupos al fomento del "frentismo"

El Gobierno local defiende que es una obligación "ética, política y legal" dignificar a las víctimas



GIJÓN, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha aprobado este miércoles en el Pleno Municipal el Consejo Sectorial de Memoria Democrática de Gijón, así como su reglamento interno, no sin reproche por parte de algunos grupos sobre el fomento del "frentismo" entre ciudadanos.

En concreto, PSOE, IU y Podemos-Equo Xixón han votado a favor, mientras que el PP, Vox y el concejal no adscrito, Alberto López-Asenjo, lo han hecho en contra y se han abstenido Ciudadanos y Foro.

Por parte del Gobierno local, la concejala socialista Salomé Díaz Toral le ha recordado a Vox que la represión fue durante toda la Dictadura hasta los años 70, y no solo durante la Guerra Civil.

Para ella, es una obligación "ética, política y legal" el recuperar del olvido y dignificar la memoria de los vecinos gijoneses, que sufrieron la "barbarie", según ella, por sus creencias políticas e incluso religiosas.

Al tiempo, ha defendido que la recuperación de nuestra historia, sin dejar ninguna laguna, es la base para una sociedad "más libre, más justa y democrática". Unido a ello, ha abogado por dignificar a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

En el caso de Ciudadanos, el edil Rubén Pérez Carcedo ha defendido que se trata de un Consejo para la participación de las asociaciones memorialistas, a lo que ha agregado que lo que divide a los ciudadanos son actitudes como la de Vox.

Sí que ha remarcado que todavía está pendiente el reglamento regional, por lo que no ha visto "ni mucho sentido ni coherente" que los distintos ayuntamientos lancen sus consejos, cuando el del Principado no está aprobado.

Sobre esto último, ha dicho esperar que el ex edil socialista gijonés, Olmo Ron, lo ponga en marcha "cuanto antes" en el Principado, ahora que es su responsabilidad como director general de Emigración y Memoria Democrática del Gobierno del Principado de Asturias.

El concejal de Podemos-Equo Xixón Juan Chaves, por su parte, ha mostrado su satisfacción porque con esta aprobación se salda una deuda con la memoria democrática de la ciudad.

Ha replicado a las voces críticas con este Consejo que busca recuperar la memoria de víctimas franquistas. "Se quiere recordar, para no repetir", ha asegurado.

Incluso ha reivindicado que recuperar esos testimonios y "atrocidades" es un "deber" para cualquier demócrata. "No manca, no duele y no resquema", ha afirmado respecto al Consejo.

Por el PP, la concejala Ángeles Fernández-Ahúja ha considerado que este Consejo no es "ni útil, ni oportuno ni necesario". Unido a ello, ha acusado al Gobierno local de que solo les preocupa "alimentar el frentismo y la confrontación" entre los ciudadanos, así como desdeñar el papel de la Transición mientras el Gobierno central pacta con Bildu y el Ejecutivo local rechaza hacer en la ciudad un homenaje al edil del PP asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco.

El portavoz de Vox, Eladio de la Concha, al igual que el PP, ha opinado que este tipo de reglamentos lo único que buscan es la "confrontación" por unos hechos que ocurrieron "y que jamás deberían producirse", ha señalado.

A su juicio, no aporta "absolutamente nada" dar solo una visión de la historia. Ha insistido, eso sí, en que hay cosas que no deberían producirse como el enfrentamiento que hubo en el país entre los españoles en el periodo de 1936 a 1939.

Por parte del concejal no adscrito, Alberto López-Asenjo, cree que sería deseable que sea el próximo Gobierno municipal quien tramite esta aprobación y no el actual.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

El Pleno, además, ha aprobado el cambio de régimen del portavoz de Vox, Eladio de la Concha, de forma que pase del 80 por ciento a dedicación exclusiva. De la Concha ha justificado el cambio al cese en otras actividades y por su interés para el desempeño en exclusiva del cargo de concejal.

Por otra parte, se han aprobado diversas modificaciones presupuestarias, entre críticas de algunos grupos porque parte de este dinero vaya al contrato "millonario" del alumbrado público inteligente.

"Nada que ocultar y nada extraño", ha replicado la edil de Hacienda, Marina Pineda, sobre el citado contrato, del que ha recalcado que ha llevado muchas operaciones para poder fijar la cuantía y ajustarla a los cambios normativos. También ha argumentado que cuando no hay presupuesto, solo se puede financiar con remanente, según ella.

Por parte de Ciudadanos, se ha llamado la atención sobre que en el día que se aprueba la nueva Ordenanza de Subvenciones, que marca como criterio general la concurrencia competitiva, se trae al Pleno más de tres millones de euros a repartir entre una serie de entidades "con nombre y apellidos", ha recalcado Pérez Carcedo.

Al tiempo que ha criticado el "abuso" del Gobierno del uso de convenios nominativos "a dedo". Por ello, ha abogado por reducir "de forma drástica" estos convenios nominativos, excepto para algunas entidades sociales o culturales.

En el caso de Foro, su portavoz, Jesús Martínez Salvador, ha recalcado que en este Pleno se han aprobado modificaciones por una suma de 10,5 millones de euros provenientes del remanente, es decir, se consume un tercio de la capacidad del Ayuntamiento de financiar con recursos propios.

Por otro lado, tanto Podemos-Equo Xixón como el PP se han quejado de que se rebaja al 70 por ciento la cuantía de la subvención a los clubes deportivos cuando bajan de categoría, a lo que la portavoz de la coalición morada y verde ha considerado que la gestión en este aspecto por parte del Patronato Deportivo Municipal es "nefasta y muy mejorable".