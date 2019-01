El pleno aprueba un presupuesto municipal de 74,6 millones de euros para 2019

Publicado 27/12/2018 17:31:34 CET

AVILÉS, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario del mes de diciembre del Ayuntamiento de Avilés ha aprobado este jueves el presupuesto municipal para el año 2019 que asciende a 74,6 millones de euros, con un superávit previsto de 871.000 euros. "Es una gran noticia para Avilés tener presupuesto en año electoral, y podremos desarrollar las inversiones de 5 millones de euros procedentes de Fondos Europeos", ha afirmado la Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín.

Este ha sido uno de los puntos más importantes que se han abordado en la sesión ordinaria del Pleno de Avilés del mes de diciembre, que ha tenido lugar en el consistorio avilesino este jueves, donde el PSOE ha sacado adelante este presupuesto con los apoyos de Ganemos y los tres concejales No Adscritos.

En líneas generales el presupuesto aprobado en el pleno cuenta con 74,6 millones de euros de ingresos, contemplando 73,7 millones de euros de gastos, donde gran parte se los llevan el gasto en personal y mantenimiento, aunque se reservan 9,2 millones de euros para inversión, de los cuales cinco millones proceden de fondos europeos, y también se ha aprobado la concertación de una operación de crédito, por importe de 3.800.000€, destinada a financiar Inversiones y otras Operaciones de Capital del ejercicio.

Entre las inversiones más importantes que acometerán estos presupuestos se encuentran la reurbanización de la Calle del carmen, el inicio de la reurbanización del parque del Muelle, así como otras obras necesarias en barrios recogidas en los Consejos de Participación Ciudadana, que ascienden a unos 900.000 euros.

En cuanto al debate político en la sesión plenaria, las intervenciones de los grupos que no han apoyado el presupuesto han ido encaminadas a lanzar "dardos" a la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, "por traernos un presupuesto ya negociado con tránsfugas, y en vez Raquel la breve, ahora eres Raquel la negativa", ha reprochado Llarina González de Iu.

"Este presupuesto es más de lo mismo, seguimos esperando por la tarjeta ciudadana, por el albergue de animales y otros temas, y como siempre parece que a los avilesinos sólo les interesa lo que el PSOE pone y desechan todas nuestras propuestas, pero espero que los avilesinos estén tan cansados de ustedes, como yo", ha explicado Primi Abella, de Somos.

Por su parte el PP ha argumentado su voto en contra, porque "sino estamos de acuerdo con los ingresos al no bajarse los impuestos, no podemos estar de acuerdo con los gastos", ha explicado su portavoz Carlos de la Torre. Por su parte Ciudadanos se ha abstenido, "porque el año pasado dimos voto de confianza y no hemos visto nada reflejado en todo el año".

El portavoz de los concejales No Adscritos, Alfonso Araujo, ha argumentado su apoyo a la propuesta de presupuestos del gobierno, porque "estamos aquí para resolver los problemas de los avilesinos, y tener presupuesto ayuda a resolverlos". Agustín Sánchez de Ganemos, ha ido en la misma línea. "Algunos grupos de la derecha se les llena la boca de propuestas y proyectos, pero sin presupuesto no se pueden llevar a cabo".

Por último, la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, ha defendido que la subida del 3% en el presupuesto respecto al año anterior, "no se debe a la bajada del IBI , sino de otras fuentes de financiación, y quiero recordarle al PP que de los cinco municipios de más de 50.000 habitantes asturianos, Avilés es el cuarto con menor carga fiscal".

Además ha defendido el acuerdo alcanzado con Ganemos y No Adscritos. "Sólo nos queda hablar con los grupos que tienen unas miras más allá de sus intereses políticos, porque hay propuestas de otros, como hacer un plan rural, en una ciudad meramente industrial, y por eso se rechazan", ha finalizado la edil de hacienda.