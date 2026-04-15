El Pleno aprueba, a propuesta de Podemos, dar impulso al arte urbano en la ciudad

El portavoz del Grupo Municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, interviene en el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón ha logrado sacar adelante en el Pleno Municipal, con la sola abstención de Vox, una iniciativa para la protección y el impulso de la escultura urbana, que tiene incorporada como enmienda del Gobierno local el incorporar un sistema participativo.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, sobre esto último, ha visto positivo el que se tenga en cuenta a los vecinos. Por contra, ha rechazado la enmienda presentada por Vox y ha replicado su portavoz. Sara Álvarez Rouco, que pedía despojar de ideología al Monumento Héroes del Simancas, que eso no es arte, sino un símbolo franquista para actos de reivindicación de ideología franquista.

A Rouco le ha trasladado, también, que la Ley de Memoria Democrática está por encima incluso de Vox, con referencia a que esta normativa obliga a su retirada. "Es una vergüenza y un insulto a la Democracia del país", ha sostenido Suárez sobre este monumento.

En cuanto a la iniciativa plenaria, la portavoz de Podemos ha considerado necesario no solo mantener las ya actuales, sino también impulsar nuevas esculturas urbanas.

En este sentido, ha incidido en que el arte genera identidad y ha abogado por que no pase todo por el centro de ciudad, sino que llegue a todos los barrios. Ha pedido, además, para el arte urbano, protección, divulgación y creación.

Y en respuesta a la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, ha señalado que si bien es bueno continuar con el legado de los año 90 con esculturas figurativas, cree que debe apostarse también por la creatividad.

Así lo ha indicado con respecto a las proyectadas esculturas, una del difunto actor gijonés Arturo Fernández y otra en homenaje a las pescaderas.

López Moro, asimismo, ha señalado, con respecto al Elogio del Horizonte, obra de Eduardo Chillida, que el arquitecto encargado de la redacción del proyecto de restauración ha remitido un escrito en el que se disculpa del retraso y en el que asegura que están trabajando "con rigor y la atención que se merece" en el mismo. En este sentido, se prevé que lo entregue al Ayuntamiento en un par de meses.

Por otra parte, la edil de Cultura ha defendido la apuesta que ha hecho Gijón en nuevas piezas y ha recordado que la ciudad cuenta con más de 90. Dicho esto, ha considerado que no es necesario promover un aluvión de ellas, pero sí continuar el legado de los años 90, para lo que contarán con los vecinos a la hora de decidir posibles emplazamientos. También tienen un estudio para las labores de mantenimiento y de restauración de piezas escultóricas.

Por parte de IU, el edil Alejandro Farpón ha opinado que el arte es un bien en sí mismo que debe ser protegido. Para él, la escultura urbana es una de las demostraciones artísticas más democráticas, ya que está a mano de cualquiera. A esto ha sumado que tiene un papel relevante como elemento distintivo de la ciudad.

PLAN DE ACTUACIÓN EN PUMARÍN

No ha prosperado, en cambio, una proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista para la creación de un plan de actuación integral para la mejora y el arreglo del barrio de Pumarín.

En este punto, que ha sido rechazado por los grupos del Gobierno local más el edil no adscrito, el concejal socialista Ramón Tuero ha pedido al Gobierno que escuche las quejas de los vecinos por las deficiencias en el mantenimiento urbano o la falta de limpieza.

Para el concejal socialista, por muchas cifras históricas que dé el Ayuntamiento de actuaciones o de inversiones, la sensación es de una ciudad "sucia"

Frente a ello, el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, ha sostenido que estas críticas no responden a la realidad y ha afirmado que es "rigurosamente falso" que haya diferencias entre barrios en las actuaciones de limpieza de Emulsa.

Según el edil, todo el casco urbano recibe el mismo tratamiento. Ha reivindicado, en esta línea, que Parques y Jardines ha incrementado desde el mandato anterior las horas destinadas a Pumarín, al pasar de 1.362 horas (2023) a 1.845 horas (2025).

A esto ha agregado obras importantes en accesibilidad del parque Severo Ochoa y en juegos infantiles. Además, ha señalado que Pumarín es el tercer barrio donde más se lavan contenedores. Con todo, Pintueles ha reivindicado que Pumarín está "más limpio y mejor cuidado" que con el Gobierno anterior.

También ha hablado en este sentido el edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, quien ha rechazado la necesidad de un plan integral para Pumarín, donde ha remarcado que se han ejecutado obras de mejora, con 178.000 euros gastados en este mandato, a los que en próximos meses se sumarán casi 140.000 euros del plan de aglomerados.

Además, hay una partida de 15.000 euros para mejoras en la sede vecinal este año. Sí que ha indicado que se está estudiando las necesidades de mejora de la iluminación del barrio.

Vox, por su lado, cree que las quejas vecinales de Pumarín reflejan un problema "estructural" en la ciudad, mientras que IU y Podemos han asegurado que es uno de los barrios más abandonados.

En el Pleno ha intervenido, por parte de la asociación vecinal de Pumarín, Patricia Manzano, quien ha expuesto al Pleno un listado de deficiencias que consideran que tiene el barrio, tales como árboles sin podar, presencia de ratas, baldosas hundidas, falta de limpieza o tapas de registro rotas o hundidas, entre otros desperfectos.

POLICÍA LOCAL

No ha salido adelante, en cambio, una proposición presentada por el Grupo Municipal Vox para incrementar la plantilla de la Policía Local, que no ha contado con el apoyo de ningún otro partido.

La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha insistido en que la plantilla actual no está suficientemente dotada y ha afirmado que la necesidad de un incremento de efectivos es "un clamor" en toda la ciudad.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, por su parte, le ha recordado a Voz que la investigación de robos no es competencia de la Policía Local, mientras que ha considerado una "cuestión multifactorial" los problemas habidos en La Tejerona, donde vehículos mal aparcados impiden el paso de los camiones de Emulsa.

En cualquier cosa, ha reconocido que Gijón crece, y también sus necesidades, a lo recalcado que la Policía Local se está adaptando a esa realidad. Ha indicado, a este respecto, que en próximas semanas se incorporarán 19 interinos y en unos meses se espera que lo hagan 22 agentes.

Mitre ha afirmado que el Gobierno apuesta por una plantilla "dimensionada" y conforme a las necesidades reales. Al tiempo, ha recordado los más de 14 millones de euros invertidos en la nueva Jefatura, a lo que ha sumado la renovación de la flota de vehículos que está acometiendo y el presupuesto trianual de más de 900.000 euros para renovación de uniformes, mantenimiento físico o prácticas de tiro.

El PSOE, por su lado, ha reprochado al Gobierno municipal que haya "congelado" la plantilla, mientras que Podemos ha estado de acuerdo en que es necesario completar las necesidades de la actual. IU, en su caso, ha criticado que la iniciativa de Vox más parece querer alentar una "falsa" sensación de inseguridad ciudadana.