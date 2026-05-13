El Pleno de Gijón aprueba Declaraciones por el Día de Europa y Derechos de Discapacidad

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, preside el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha aprobado este miércoles en el Pleno Municipal dos Declaraciones Institucionales, una con motivo del Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006 y otra por el Día de Europa.

En el primer caso, el Pleno del Ayuntamiento de Gijón, a través de la presente Declaración Institucional, se une a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y al Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en su determinación de seguir trabajando para que los principios de la citada Convención se traduzcan en hechos de la vida cotidiana de todas las personas con discapacidad.

"Porque una sociedad verdaderamente democrática solo lo es cuando garantiza la dignidad, la igualdad y la inclusión de todas las personas", se resalta en el texto, en el que se incide en que la Convención sigue siendo "una guía, una conquista colectiva y una promesa de futuro".

Con respecto a la segunda Declaración, el Pleno ha reafirmado a través de ella su compromiso "firme" con una Europa unida, democrática y cercana, protectora del bienestar y la igualdad de sus ciudadanas y ciudadanos, defensora de un multilateralismo basado en reglas y comprometida con la ayuda al desarrollo, y reivindicamos el papel estratégico del municipalismo en su construcción".

Para la Corporación, excepto Vox que no ha votado a favor, Europa no se construye solo desde las instituciones, sino desde cada ciudad y cada municipio.

También han defendido que la cohesión territorial es la base de su fortaleza y han incidido en que el futuro de Europa pasa, necesariamente, por seguir empoderando a sus gobiernos locales como garantes de sus valores y protagonistas de su desarrollo. "Hoy más que nunca, defender Europa es también fortalecer sus territorios", han resaltado.