El Pleno de Gijón guarda un minuto de silencio por el policía nacional fallecido en Oviedo por un artefacto explosivo

Minuto de silencio, en el Pleno de Gijón, por el policía nacional fallecido en acto de servicio, en Oviedo. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha guardado este martes, durante el Pleno Municipal Extraordinario, un minuto de silencio en memoria del agente de la Policía Nacional fallecido en acto de servicio en este día en Oviedo, al explotar una bomba casera, tras un tiroteo producido, supuestamente, por una riña vecinal.

Asimismo, el homenaje póstumo ha contado con la presencia, en el Salón de Plenos, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Durante la intervención policial, ha fallecido también un perro policía y ha resultado herido muy grave un agente de los Tedax.

La última confirmación facilitada por la Policía Local es que el supuesto autor del tiroteo y de la bomba casera está plenamente identificado.

El hombre, de acuerdo a la investigación policial, disparó a una adolescente de 17 años y dejó una mochila con el artefacto explosivo casero en el rellano, de colocar un artefacto explosivo que ha provocado la muerte de un subinspector de Guías Caninos y de un perro detector, además de herir de extrema gravedad a un especialista del Tedax.