El Pleno reclama las infraestructuras pendientes y da su apoyo al hospital Quirón y Universidad Europea

Pleno Extaordinario Debate sobre el Estado del Municipio de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa han aprobado este miércoles, por unanimidad, reclamar a las administraciones estatal y regional las infraestructuras pendientes en la ciudad, como el Plan de Vías, los accesos a El Musel o la ampliación del hospital de Cabueñes, pero también la reanudación de la Autopista del Mar con Nantes.

Así lo han hecho durante la segunda sesión del Pleno Extraordinario Debate sobre el Estado del Municipio, en la que no han faltado cruce de acusaciones.

Por unanimidad se ha aprobado, también, el trabajar para dar un mayor impulso a la candidatura de la antigua Universidad Laboral como Patrimonio de la Unesco, como es con la recuperación de las instalaciones deportivas y piscina.

Foro y PP, junto al edil no adscrito, Óliver Suárez, han sacado también adelante el respaldo al Plan Llave y al programa Gijón Confía Alquilando, además de instar al Gobierno central a aprobar la Ley Estatal de Vivienda y al regional a favorecer la construcción de vivienda protegida.

Ya con el apoyo del resto de grupos, excepto el PSOE, que se abstuvo, han logrado que se inste al Gobierno asturiano a acometer el mantenimiento o reparación de las carreteras de titularidad autonómica en el ámbito del concejo de Gijón, como la AS-326 Tabaza-Somonte.

El PSOE, por su parte, solo ha logrado sacar adelante una resolución, con la única abstención de Vox, para instar al Gobierno local a consensuar con el autonómico la elaboración de un nuevo Plan de Acción con medidas a corto plazo para la calidad del aire y la protección de la atmósfera en Gijón, así como a redactar una nueva Ordenanza municipal del Ruido.

Por otro lado, Vox ha conseguido que se apruebe la mitad de sus resoluciones, tales como pedir un compromiso "real y firme" al Principado para finalizar la ampliación del hospital de Cabueñes y, al Estado, las infraestructuras pendientes.

Asimismo, se ha aprobado, por mayoría, dar apoyo a la implantación de la ciudad del hospital Quirón y a la Universidad Europea, y también instar al Gobierno local a establecer un consenso para priorizar el bienestar emocional, combatir el estigma y garantizar los derechos de personas con discapacidad psicosocial, en sintonía con el Pacto por la Salud Mental en Asturias.

En el caso de IU, ha sacado adelante el agilizar las negociaciones para la adquisición de los terrenos portuarios en Jove, el pedir a la Consejería aumentar la oferta de ciclos formativos, el abrir a un proceso participativo el Plan de Reforma Interior de Naval Azul y el que se constituya el Consejo Sectorial de la Memoria Democrática.

Una propuesta de IU aprobada, con la abstención del Gobierno local, es instar a este a iniciar el procedimiento para aprobar una suspensión temporal de otorgamiento de licencias para la implantación de parques de baterías, a fin de estudiar una modificación del Plan General de Ordenación para establecer la obligación de respetar distancias mínimas de seguridad.

Podemos también ha logrado respaldo a su resolución sobre la adquisición de los terrenos portuarios de Jove y para instar a las Administraciones, incluida la local, a poner medidas para atajar la contaminación y para impulsar el uso del asturiano tras la anulación del Plan de Normalización Llingüística.

Podemos, además, ha logrado que se inste al Gobierno local a impulsar la movilidad sostenible, por ejemplo favoreciendo desplazamientos seguros a pie y en bicicleta o potenciando el transporte público.

DEUDAS PENDIENTES

El portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, ha defendido el pedir poner fin a "grandes deudas" con Gijón, con referencia a los accesos a El Musel o el Plan de Vías, así como solventar el estado "francamente malo" de carreteras regionales en el concejo.

Sobre las propuestas de la oposición, ha lamentado que se insista en "mentir" sobre la "amenaza" de privatizaciones de servicios municipales y a Vox le ha replicado que Gijón no es una ciudad insegura.

Ha rechazado, por otro lado, que haya dejadez en el mantenimiento o limpieza. De los parques de baterías, ha matizado que aún no cuentan con seguridad jurídica para poder actuar.

De igual modo, la portavoz 'popular', Ángela Pumariega, ha arremetido contra el Gobierno central por las infraestructuras pendientes y ha criticado que el PSOE, en el caso de los accesos a El Musel, "escurra el bulto" ahora al poner el foco en que la solución al paso de camiones por la avenida de Príncipe de Asturias la tiene el Ayuntamiento.

"Absolutamente inaceptable" ha visto, además, que aún no haya convenio del Plan de Vías ni estación intermodal y ha advertido de que la Autopista del Mar es "clave" para mejorar la competitividad empresarial.

Al Principado también le ha reclamado la finalización de la ampliación del hospital de Cabueñes y una inversión "digna" en el mantenimiento de carreteras.

Al margen de ello, ha defendido el Plan Llave, como herramienta clave para facilitar el acceso a la vivienda y ha recalcado que la antigua Universidad Laboral es un "símbolo" que merece el máximo reconocimiento institucional.

Sobre las propuestas de izquierda, ha considerado que se basan en políticas "absolutamente equivocadas", como pueda ser subir impuestos o generar inseguridad jurídica en los propietarios de vivienda. También les ha afeado su "turismofobia", al tratar de implantar la ecotasa.

Al PSOE, especialmente, le ha reprochado que pidan que el Gobierno solicite una reunión con el ministro de Transporte y que les lleven, cuando es un miembro de su partido. Algo que, para ella, prueba la falta de influencia del PSOE en Madrid.

Ante estas palabras, la edil socialista Marina Pineda ha matizado que la que debe dar el paso al frente es la alcaldesa y que el PSOE estará de su lado para reclamar al Ministerio las actuaciones pendientes. Para ella, la exigencia debe ser "máxima y conjunta".

También ha asegurado que no "demonizan" al sector turístico, pero quieren que no se le priorice. Ha animado, en materia de movilidad, a ir pensando en ir hacia la gratuidad del transporte público.

Respecto al Plan Llave, ha pedido al Ejecutivo municipal que asuman que es un "fracaso" y cambien el foco a quien necesita la vivienda.

En el caso de Vox, su portavoz, Sara Álvarez Rouco, ha considerado fundamental disponer de más vivienda pública, pero priorizando a nacionales frente a inmigrantes ilegales. "Se arreglan primero los problemas de los nacionales y después los demás", ha defendido.

Por otra parte, ha estado en contra de fijar topes a los precios de los alquileres de vivienda y visto mejor dar más seguridad jurídica a los propietarios. En contra se ha mostrado, además, de la ecotasa turística.

No ha conseguido que se apruebe, por otro lado, una mayor presencia policial, reforzar el alumbrado y la limpieza, así como un plan de mantenimiento urbano y rural.

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, en su caso, ha defendido un control precios en zonas tensionadas de los cinco distritos y ha considerado urgente construir vivienda pública en alquiler a precio asequible, por lo que ha pedido al Gobierno local reorientar su Plan Llave.

IU ha abogado, además, por potenciar el servicio Gijón Bici y la movilidad ciclista y sostenible, implantar la ecotasa y acabar con la "desigualdad" de inversiones entre barrios.

Respecto a Podemos, su portavoz, Olaya Suárez, ha pedido más vivienda pública y no ceder al "chantaje" de empresas contaminantes. No ha logrado que prospere, además, una iniciativa para que el 'solarón' sea solo parque.

Ha sido crítica, por otro lado, con el respaldo solicitado al hospital Quirón, porque "mercadea" con la salud, y a la Universidad Europea, por hacer competencia a la pública. Al tiempo, ha arremetido contra el "racismo institucional" de Vox, a quien ha recordado.