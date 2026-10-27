Saavedra defiende el funcionamiento de Noa, que ha gestionado más de 900.000 llamadas en el Sespa

Archivo - Asiste virtual 'Noa'. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha defendido este martes en sede parlamentaria la puesta en marcha y el funcionamiento del asistente virtual Noa del Sespa frente a las críticas del PP y ha destacado que el sistema ha gestionado más de 900.000 llamadas, permitiendo liberar más de 14.900 horas de trabajo administrativo en los centros sanitarios. Además ha añadido que desde el Ejecutivo están trabajando en más sistemas de Inteligencia Artificial, al igual que otras CCAA y ha lamentado que el PP prefiera "retroceder o quedarse atrás".

Saavedra ha atribuido parte de las críticas a una "confusión" entre las distintas funcionalidades de Noa. Así, ha explicado que una de ellas está destinada a gestionar llamadas relacionadas con la petición de citas en Atención Primaria y otra se ha incorporado para realizar llamadas proactivas a la población diana de la campaña de vacunación frente a la gripe.

La consejera ha recordado que Noa nació con el objetivo de reducir la carga administrativa y mejorar la accesibilidad telefónica de la ciudadanía, ante las dificultades que existían para contactar con algunos centros de salud.

En este sentido, ha insistido en que la herramienta "no sustituye en ningún momento al personal administrativo ni elimina la atención humana", sino que funciona como un apoyo para asumir una parte de las llamadas "más sencillas y repetitivas", permitiendo que los profesionales dediquen más tiempo a la atención directa.

Saavedra ha subrayado además que Noa convive con el resto de canales de acceso al sistema sanitario, como la atención telefónica de los centros de salud y la aplicación MiAsturSalud, y ha recalcado que ningún usuario está obligado a utilizar el asistente virtual.

Respecto a la nueva funcionalidad destinada a facilitar la vacunación mediante llamadas proactivas, la consejera ha explicado que el sistema debía contactar con una población diana de unas 400.000 personas. Ha insistido en que estos usuarios también pueden solicitar cita directamente en su centro de salud.

PUNTOS DE VACUNACIÓN

Además, ha destacado que el Principado ha habilitado puntos de vacunación sin cita por las tardes, tanto para adultos como para población infantil. Solo este lunes, ha indicado, acudieron sin cita 1.830 personas mayores de 60 años y 76 niños.

La consejera ha puesto también el acento en los resultados de la campaña de vacunación. Según ha señalado, en las dos primeras semanas se han vacunado 456.000 personas, una cifra superior a la registrada en los dos años anteriores.

En el caso de los menores de cinco años, ha indicado que la cobertura alcanza ya el 16,39%, frente al 5,1% registrado en el mismo periodo de las campañas de 2024 y 2025.

Saavedra ha defendido así que el sistema está cumpliendo el objetivo de llegar a más población y, especialmente, a colectivos vulnerables mediante nuevas vías de acceso al sistema sanitario. En cuanto a las garantías de seguridad, ha asegurado que el funcionamiento de Noa se desarrolla "con absoluta seguridad y trazabilidad" dentro del Esquema Nacional de Seguridad establecido en el Servicio de Salud.

CRÍTICAS DEL PP

Por su parte la portavoz del PP en la Junta General del Principado, Pilar Fernández Pardo, ha calificado de "nuevo fracaso" del Gobierno asturiano el funcionamiento del asistente virtual Noa y ha reclamado una auditoría técnica independiente para determinar si se han producido brechas de datos personales o sanitarios de los usuarios.

"Queremos saber a través de una auditoría técnica independiente si ha ocurrido", ha señalado la portavoz 'popular', que ha defendido la necesidad de extremar las garantías en materia de protección de datos cuando se trata de información sanitaria.

Durante su intervención, Fernández Pardo ha criticado los problemas que, según ha señalado, están encontrando usuarios y profesionales con el sistema de inteligencia artificial. Entre ellos, ha citado cortes en la comunicación y dificultades para concertar determinadas citas, como la vacunación de dos hermanos en una misma jornada.

La dirigente 'popular' ha asegurado que los fallos de Noa están generando "un verdadero problema" y una carga adicional para los auxiliares administrativos del Sespa, que, a su juicio, deben solucionar de forma manual las incidencias provocadas por el sistema.

Fernández Pardo ha cuestionado además la utilidad de recurrir a la inteligencia artificial para atender a personas vulnerables que buscan atención sanitaria y ha reclamado al Gobierno asturiano un balance sobre el funcionamiento del asistente virtual.

La portavoz del PP también ha pedido conocer el coste real del sistema, después de que el Ejecutivo asturiano situase públicamente la inversión entre dos y tres millones de euros. En este sentido, ha afirmado que, según los auxiliares administrativos, con ese importe se podrían haber contratado 122 profesionales para reforzar la atención.