El pleno de totalidad de las cuentas regionales de 2027, fijado para el 14 de diciembre

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OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Gobierno asturiano ha aprobado por unanimidad el cronograma de tramitación para el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2027. El pleno de totalidad ha quedado fijado para el lunes 14 de diciembre a las 9.30 horas. Ese es el día que se debaten, si es que las hay, las enmiendas de totalidad, las que piden la retirada de las cuentas al Gobierno. Si son rechazadas, las cuantías de los estados del presupuesto quedan fijadas.

Una vez superado ese trámite, llegará el turno para que los grupos defiendan enmiendas parciales, con cambios en la misma sección. El pleno final en el que se votarán tendrá lugar el próximo 23 de diciembre.

Según el calendario aprobado, el Gobierno presentará el proyecto de ley el jueves 12 de noviembre. Las comparecencias comenzarán a partir del jueves 19 de noviembre. Se irán desarrollando por consejerías y el miércoles 9 de diciembre se abrirá el plazo para presentar enmiendas, de totalidad y parciales. El fin de plazo para la presentación de enmiendas de totalidad queda fijado el viernes 11 de diciembre a las 12.00 horas.