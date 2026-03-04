Pleno.- Vox logra el apoyo de PP y Foro para exigir responsabilidades sobre el "despropósito" de La Pereda

El diputado de Vox Asturias Gonzalo Centeno durante la defensa de la moción en el Pleno de este miércoles en la Junta General. - VOX

OVIEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

PP y Foro Asturias han apoyado este miércoles la propuesta que ha defendido el diputado Gonzalo Centeno (Vox) en el Pleno de la Junta General para reprobar al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, por su "falta de transparencia" en la quema de CSR en La Pereda, por desvincular las resoluciones anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de sus competencias y por colaborar con la estrategia de vincular el futuro de Hunosa exclusivamente a CSR y biomasa. La iniciativa ha contado con el rechazo del resto de los grupos.

Centeno ha reclamado al Gobierno asturiano explicaciones y asunción de responsabilidades políticas tras la sentencia que anula la transformación de la central térmica para funcionar con biomasa y combustible sólido recuperado (CSR). Ha alertado de la "incertidumbre material" que planea sobre el futuro de Hunosa por sus pérdidas continuadas y su dependencia de las aportaciones de la SEPI, advirtiendo de que la anulación del proyecto compromete la viabilidad de la central y de los empleos vinculados a la misma.

El parlamentario de Vox ha recordado que el grupo Hunosa cerró 2024 con pérdidas superiores a los 44 millones de euros y mantiene cuantiosos pasivos a largo plazo, lo que, a su juicio, condiciona por completo su continuidad operativa sin respaldos públicos adicionales. Centeno denunció la "transición injusta" que, según ha dicho, ha dejado sin alternativa real a las cuencas mineras y criticó que se pretendiera "convertir por la puerta de atrás" La Pereda en una planta de valorización de residuos, pese a la falta de biomasa suficiente y a las dudas sobre el uso de CSR como combustible.

Centeno ha reprochado al Ejecutivo autonómico y a la dirección de Hunosa haber impulsado un proyecto que el TSJA considera un cambio sustancial de actividad, sin las garantías técnicas, jurídicas y ambientales exigidas por la normativa, y que ha terminado siendo anulado. En este contexto, ha cuestionado el papel del actual presidente de la hullera pública y ha subrayado el elevado coste que, según ha dicho, tiene para el contribuyente el mantenimiento de la compañía, tras sucesivas inyecciones de fondos públicos por parte de la SEPI.

En resumen, para Vox se trata de un "despropósito político, económico y administrativo" que rodea la gestión de esta empresa pública y el proyecto de transformación de la central.

APOYO DE PP Y FORO

El parlamentario del PP Rafael Alonso ha censurado la "apatía" y la "falta de soluciones prácticas" que ha atribuido al Gobierno socialista y ha advertido de que, si la empresa termina abocada al cierre, la responsabilidad "será del Gobierno y de sus actuales responsables".

Alonso ha remarcado que el fallo detalla los "defectos" del procedimiento seguido para la modificación sustancial de la autorización ambiental integrada y reclamó que se corrijan para ofrecer una solución que permita asegurar la continuidad de la central y de Hunosa.

Durante el debate, el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha sostenido que la operación diseñada para La Pereda "no era una mera modificación administrativa", sino una alteración sustancial de la instalación, con elementos técnicos esenciales sin definir, y reclamó "explicaciones y responsabilidades" tanto al Gobierno del Principado como a la empresa pública por la gestión del expediente.

Ha reprochado al Ejecutivo que haya tratado de "colar una incineradora de basura por la puerta de atrás", pese a las advertencias sobre los riesgos jurídicos y ambientales. Asimismo, criticó la ausencia de una alternativa industrial "clara, viable y jurídicamente sólida" por parte de la dirección de Hunosa tras conocerse el fallo judicial, pese a la premura de los plazos para mantener el acceso a la red y la subasta eléctrica asociados a la central.

RECHAZO DE LA IZQUIERDA

René Suárez (PSOE) ha calificado la propuesta como "panfleto demagógico" sin alternativas industriales, defendiendo la transformación de La Pereda como "clave" y acusando a la oposición de buscar "el cuanto peor mejor" con reprobaciones "ligeras" a consejeros y directivos no implicados directamente.

El socialista ha reafirmado el compromiso del Principado con un nuevo plan estratégico de Hunosa en I+D+i, geotermia, hidrógeno verde, biomasa y restauración, analizando la sentencia para subsanar documentación y procedimientos con "rigor técnico y jurídico", garantizando respeto ambiental y viabilidad económica.

la portavoz de Convocatoria por Asturias-IU, Delia Campomanes, ha mostrado su rechazo a la iniciativa al considerar que no contiene una propuesta "seria" de política ambiental, industrial ni de futuro para las cuencas mineras y se limita, ha dicho, a mezclar debates distintos para construir un relato de agitación, confrontación y también de oportunismo".

Tomé ha defendido la necesidad de una transición energética "justa" y se ha declarado contraria a la quema de residuos y materiales que emiten micropartículas contaminantes, alineándose con los argumentos de colectivos vecinales y ecologistas contrarios a la coincineración en la central.

La parlamentaria del Grupo Mixto ha criticado, no obstante, lo que ha calificado como una "narrativa de buenos y malos" impulsada por la derecha y ha rechazado que se personalicen las responsabilidades exclusivamente en el consejero competente.