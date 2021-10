Podemos defenderá con "toda su artillería" la gratuidad de la etapa educativa 0 a 3 en la negociación presupuestaria

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Asturies defenderá con "toda su artillería" la gratuidad de la etapa educativa de cero a tres años en la negociación del presupuesto regional para 2022. Esta medida, han calculado desde la formación, tendría un coste aproximado de entre cuatro y seis millones de euros.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz de la formación, Covadonga Tomé, quien ha remarcado esta petición como la principal que Podemos llevará a la mesa la próxima semana. "Creemos que es un beneficio importante para la sociedad asturiana, y además no es especialmente costoso", ha subrayado.

La responsable del área de Educación del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Asturias, Ángeles Fal, ha explicado que en Asturias solo el 19 por ciento de los menores de estas edades están escolarizados, frente a la media nacional, que es veinte puntos superior.

A su juicio, la "urgencia" de abordar la gratuidad de esta etapa educativa es "fundamental", sobre todo para luchar contra la despoblación de las zonas rurales y combatir la baja natalidad de la región.

Para poder garantizar que, con independencia del lugar de residencia, los asturianos tengan derecho a acceder a esta etapa, "es necesario que la Consejería de Educación asuma esta etapa educativa como una más dentro de la agenda".

Covadonga Tomé ha recordado que en 2020 se alcanzó un acuerdo entre PSOE, IU y Podemos para obtener bonificaciones de hasta el 50%. Si bien considera que este es un paso previo, Tomé entiende que no se pueden quedar "solamente ahí". "Hay que avanzar un paso más y conseguir que la escolarización sea de acceso universal y gratuita para todos los niños", ha dicho, explicando que son actualmente unos 20.000 menores.

En la negociación presupuestaria, Podemos planteará medidas para atajar las listas de espera sanitarias y sociosanitarias, y tratarán de "hablar del tema fiscal", aunque todavía no han concretado "en qué términos". "No es ningún secreto que nos gustaría una revisión de la fiscalidad, de manera que paguen más quienes más tienen y no se vean perjudicados los de siempre", ha defendido Tomé.