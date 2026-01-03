Podemos denuncia las malas condiciones para la lluvia de la pista de El Lauredal tras una nueva suspensión

Pista de El Lauredal. - PODEMOS XIXÓN

GIJÓN 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, alertó este sábado sobre las malas condiciones de la pista polideportiva 'Ángel Arroyo', en El Lauredal, después de que el club Unión Deportivo Gijón Industrial se viera obligado a suspender las finales del Memorial 'José Antonio Naves' de categoría prebenjamín.

Según explicó Suárez, a pesar de que se trata de una instalación cubierta, la falta de protección en sus laterales provoca de forma habitual que, en condiciones normales de lluvia y viento, la pista se encharque y la práctica deportiva se vuelva imposible ante el riesgo para la integridad física de los niños.

La concejala recordó que su grupo municipal ya presentó en noviembre un ruego en la comisión municipal de Cultura, Deportes, Festejos y Servicios Sociales para solicitar al gobierno municipal soluciones que permitiesen el uso seguro y continuado de la pista por parte de sus usuarios, que son principalmente niños de entre 4 y 10 años del Gijón Industrial y el Club Deportivo Fabril. El concejal de Deportes solo se comprometió a estudiar la posibilidad de instalar lonas protectoras, rechazando otras soluciones por su coste, sin que se hayan vuelto a tener noticias al respecto.