Podemos Gijón plantea el IBI diferenciado, gravar viviendas vacías y tramos en las bonificaciones a familias numerosas

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, presentará enmiendas al proyecto de Ordenanzas Fiscales de 2027 presentada por el Gobierno local, que mantienen una congelación generalizada y pone en riesgo, a su juicio, la capitalización de las empresas municipales.

Suárez, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha incidido en que, siendo Gijón la ciudad más poblada de Asturias, los ingresos municipales por habitante son de 475 euros, un 29 por ciento menos que en Oviedo e incluso es una cifra menor que en Avilés.

Unido a ello, ha dicho oponerse a la "descapitalización" de empresas públicas, con el "vaciado" de las huchas por parte del Gobierno local para hacer frente a deudas del propio Ayuntamiento, por negarse a subir impuestos, tasas y precios.

Entre las enmiendas, Podemos plantea implantar el llamado IBI diferenciado, con un tipo impositivo de 1,3 para bienes con un valor catastral de más de un millón de euros que no tengan uso residencial.

En este sentido, Suárez ha dicho apostar por la progresividad fiscal. De la misma manera, propone aplicar un 50 por ciento de recargo a viviendas vacías por más de dos años, cuyos titulares tengan cuatro o más inmuebles.

El porcentaje subiría al 100 por ciento si lleva vacía más de tres años y a un 150 por ciento si el dueño tiene dos o más viviendas vacías. Una medida con la que Podemos quiere frenar la "grave" crisis de la vivienda, a lo que han dejado claro que no funciona el sistema de bonificación a los caseros.

Referente al IBI también, quieren introducir la progresividad en las bonificaciones que disfrutan las familias numerosas de un 70 por ciento. Suárez ha remarcado que Podemos no cree que sea lo mismo familias con altos ingresos que otras con menos recursos, por lo que quiere introducir porcentajes con función a renta, calculado con relación al IPREM.

Además, presenta enmienda sobre la tasa de ocupación del espacio público, ante lo que considerada una "invasión" de terrazas hosteleras en la ciudad. Para ella, si son extremadamente rentables, deben contribuir más, por lo que aumenta de manera considerable esta tasa, en aproximadamente un 40 por ciento. Por ejemplo, en la primera zona, que sería la calle Corrida, pasaría de 0,75 a 1,25.

Suárez se ha referido, por otra parte, a la Tasa Turística, a lo que ha considerado una "irresponsabilidad" el no obligar a aplicarlo a los ayuntamientos. En este caso, Podemos propone establecer las mismas cifras que serán aprobadas por el Parlamento asturiano.

En cuanto a la EMA, ha propuesto incrementar la tasa del agua a los grandes consumidores, para usos industrial y comercial, a partir de 50 metros cúbicos, a fin, también, de fomentar un consumo más responsable.

Suárez, además, ha señalado que, en Emulsa, al objeto de fomentar el reciclaje, que en la ciudad está en porcentajes por debajo de lo que obliga la UE, Podemos propone que se recompense a la gente que acuda a los puntos limpios.

La portavoz de Podemos, dicho esto, ha indicado que es consciente de que estas enmiendas serán inadmitidas, a lo que ha criticado que el Gobierno "se niega a dialogar", ya que tienen asegurado, a su juicio, el voto 14, a pesar del "paripé" de sacar al edil no adscrito de la Presidencia de Divertia.

Unido a ello, ha opinado que, siendo año electoral en 2027, Foro y PP no quieren ponerse a hablar de cómo, para no subir impuestos, es necesario 'sacar ahorros' de las empresas municipales.