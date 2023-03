Podemos, IU y Foro cargan contra el consejero de industria por "no responder nunca" a lo que se le pregunta en la Junta

OVIEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández ha comparecido este jueves en la comisión de la Junta General donde ha recibido las críticas de IU, Foro y Podemos que le acusan de "no dar información, actuar con opacidad y no responder nunca a las preguntas que se le plantean en sede parlamentaria por parte del resto de grupos".

Uno de los grupos más críticos ha sido IU. "Usted viene aquí y nos suelta un mitín, no nos contesta a nada de lo que preguntamos. En cada sesión viene aquí a reñirnos como si su planteamiento fuese el único válido. No me tome el pelo", ha dicho la portavoz de IU, Ángela Vallina.

También el portavoz de Foro, Adrián Pumares ha optado por dejar de hacer preguntas al consejero porque ha considerado que "no responde en absoluto a lo que le plantean". Pumares ha recordado a Fernández que "es consejero del Principado" y debería comportarse como tal para después anunciar que no haría más preguntas ante lo inútil de las mismas. "Es usted un escapista profesional", le ha indicado Pumares.

Lo mismo ha ocurrido con la diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, que ha lamentado que el consejero agote los tiempos con sus amplias respuestas en las que no ofrece nunca la información que se le reclama.

INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO

La comparecencia de Fernández ha sido propuesta por el diputado del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé, para que diese cuenta de las políticas autonómicas en materia de energía. En su intervención inicial el consejero ha cifrado en 575 millones el total de recursos que se destinarán a la transioción energética en diferentes sectores, tanto en fondos destinados destinados la transformación productiva como los destinado a apoyar a esas regiones que sufren el impacto negativo de esa transición.

Ha explicado que a marzo de 2023 ya se han asignado a distintos programas de la Consejería de Industria un tortal de 144,9 millones de los que 140 están ya en ejecución. Los programas de eficiencia y ahorro energético son los más adelantados, con 42 millones.

El boom del autoconsumo de renovables está suponiendo otro importante foco con un total de 20,4 millones de euros, según ha indicado el consejero a preguntas de Fernández Bartolomé. Así ha destacado que de las 23 instalaciones de 21 se ha pasado a las 853 en 2022, lo que significa multiplicar por 40 el número de expedientes.

En cuanto al atasco administrativo respecto a los expedientes para las instalación de autoconsumo con fuentes de energía renovables, Fernández ha indicado que "a día de hoy pueden afirmar que los retrasos en esas tramitaciones son del pasado".

El consjsero ha valorado tanto el éxito de los programas como la agilidad con la que se están ejecutando lo que indica que "estamos en el buen camino de esa transcisión".

EÓLICA MARINA

Desde Podemos, Nuria Rodríguez ha centrado buena parte de sus preguntas al consejero en lo que se refiere a la energía eólica marina y la disconformidad de los pescadores asturianos con los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo POEM. Rodríguez ha pedido a Fernández que explique las alegaciones que se presentaron a los mismos.

El consejero ha indicado que sí se hicieron alegaciones solicitando delimitar las áreas de instalación y ha defendido que siempre han tenido una disposición de escucha para compaginar todos los intereses. Así ha acusado a Podemos de ser los únicos que "tienen gana de enfrentar a unos y otros".

"Aquí alguien miente", ha lamentado Nuria Rodríguez, que ha insistido en que los pescadores reiteran que no fueron escuchados por parte de la consejería. También ha preguntado Rodríguez si el Gobierno ha valorado el número de puestos de trabajo que van a destruir esos eólicos marinos.

Sobre este asunto también se ha interesado el diputado de Foro, Adrián Pumares, que preguntó su desde la consejería de Medio Rural tuvieron conocimiento del "aplauso" de Industria a los POEM.

La portavoz de IU, Ángela Vallina se ha interesado por otros proyectos, que no sean energéticos, se están beneficiando de los fondos europeos y ha criticado que no se den a conocer por parte de la consejería.

El PP por su parte, a través de Álvaro Queipo se ha interesado por algunos proyectos previstos para el occidente y también sobre la eólica terrestre.