Podemos pide la nacionalización de industrias asturianas y Barbón dice que Asturias no tiene capacidad para ello

OVIEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Lorena Gil ha instado este miércoles al presidente del Principado a tratar de manera urgente la necesidad de nacionalizar las industrias asturianas. "No estoy hablando de abrir un debate futuro, no, hablo de urgencia, no basta con retórica son urgentes las soluciones", ha indicado Gil.

En su respuesta el presidente asturiano ha indicado que puesto que Podemos forman parte del Gobierno de España, considera que es el seno de esa coalición el espacio para proponer esta cuestión. Además ha añadido que Asturias no está en condiciones de comprar acciones en empresas como Arcelor, Alcoa o cualquier otra compañía.

Adrián Barbón ha agradecido la disponibilidad al diálogo por parte de Podemos y ha indicado que si bien es cierto que la UE replantea ahora la participación pública en las empresas, no se puede obviar que eso es "también un riesgo porque no es lo mismo la potencia económica de Alemania o la de otros países con menos recursos".

El presidente asturiano si ha apostado por la colaboración público privada como un nuevo escenario a abordar con una óptica más amplio y todo dentro de los pactos que propone para reconstruir la economía asturiana.

Barbón ha indicado que estamos ante un desafía más complejo, ya que si bien antes teníamos el reto de la transición ecológica, ahora tenemos ese reto y además se suma el de reanimar la economía.

También ha manifestado que hay que ser consientes de que los sectores económicos saldrán de manera diferente de esta crisis. En este sentido ha manifestado que el sector agroalimentario asturiano saldrá reforzado de esta crisis y la marca Asturias se puede poner como referencia de calidad, no obstante el impacto es tremendo y el número de parados es un drama.

"En esos pactos de Fruela hay que abordar todas esas cuestiones teniendo además en cuenta el escudo social que haga que en esta crisis no pierdan los de siempre", ha dicho.

Desde Podemos, su diputada y portavoz Lorena Gil, ha indicado que su formación "sigue preocupada por la situación de nuestra industria". "Consideramos urente que el Estado intervenga la industria asturiana, nacionalizando parte de la misma para asegurar su desarrollo con garantías de que el empleo que se cree sea duradero y los beneficios asturianos", ha manifestado Lorena Gil.

Ha indicado que hasta ahora hablar de nacionalizaciones era un tabú, pero en los últimas semanas esa cuestión deja ya de ser un tabú y son muchos los países e incluso los dirigentes del PSOE que ya empieza a hablar de nacionalizaciones.