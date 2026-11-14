Podemos rechaza "un medio rural que solo sirva como decorado turístico" y reivindica propuestas concretas

El candidato de Podemos por Asturias, Manuel Pravia. - PODEMOS

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos al Congreso por Asturies, Manuel Pravia, ha visitado este sábado la feria anual de ganado de San Martín de Luiña, Cudillero, donde ha conversado con profesionales del sector primario. Allí ha rechazado "un medio rural que solo sirva como decorado turístico" y ha reivindicado la necesidad de propuestas concretas que apoyen la viabilidad del sector.

Pravia ha defendido "recordar lo que realmente sostiene a Asturies y particularmente al occidente asturiano: el trabajo diario de nuestros ganaderos, agricultores, pescadores y del sector forestal".

En declaraciones ofrecidas a los medios, Pravia ha recalcado la importancia de la soberanía alimentaria y advertido que "la pregunta que tenemos que hacernos es si hoy puede una persona vivir dignamente de trabajar en el medio rural asturiano".

Según ha detallado el candidato morado, entre las principales medidas que defiende Podemos están garantizar el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria para evitar la venta a pérdidas, priorizar en el reparto de fondos de la Política Agraria Común a las pequeñas explotaciones sobre las grandes industrias y un sistema de indemnizaciones ágiles y justas por daños de fauna salvaje.

A ello se suma la necesidad de garantizar un acceso adecuado a todos los servicios públicos en cada concejo, incluyendo sanidad, educación o transporte, pero también medidas y servicios orientados a la conciliación familiar.