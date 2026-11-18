El candidato de Podemos al Congreso por Asturies, Manuel Pravia, ha subido este miércoles a la autopista del Huerna. - PODEMOS

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos al Congreso por Asturias, Manuel Pravia, ha reclamado este miércoles al Gobierno de España que deje de respaldar la continuidad del peaje de la autopista del Huerna (AP-66) y proceda a su anulación. Pravia ha criticado la posición del Ministerio de Transportes respecto a la prórroga de la concesión hasta 2050 y ha exigido que se deje de hacer pagar a los usuarios asturianos por una infraestructura cuya prolongación considera ilegal.

Pravia ha realizado estas declaraciones durante una visita a la autopista, en la que ha estado acompañado por la portavoz de Podemos Oviedo, Belén Suárez Prieto, y la responsable de Feminismos de Podemos Asturias, Rosa Prieto. "Frente a la defensa del Ministerio de que los asturianos y las asturianas tengamos que seguir pagando este peaje hasta 2050, nosotros reclamamos al Gobierno de España que deje de apoyar una ilegalidad dictaminada por las instituciones europeas", ha afirmado.

El candidato ha pedido también que el Ejecutivo central "empiece a ser justo con un territorio que ya tiene excesivos problemas de comunicación y de infraestructuras".

CRÍTICAS AL PP Y AL PSOE

El representante de Podemos ha responsabilizado tanto al PP como al PSOE de la continuidad del peaje y ha asegurado que "el bipartidismo vuelve a hacer de las suyas". En este sentido, ha recordado que la prórroga fue aprobada por el Gobierno del PP y ha criticado que el actual Ejecutivo socialista mantenga su defensa.

Frente a esta posición, Pravia ha reivindicado el trabajo de Podemos para conseguir el dictamen europeo sobre la prórroga, una cuestión por la que, según ha señalado, la formación ha mantenido "una pelea incesante a lo largo de años".

Asimismo, ha calificado de "escándalo" que los socialistas pretendan que los usuarios sigan pagando por una infraestructura que, según sus cifras, reporta a la concesionaria más de 50 millones de euros anuales en ingresos y unos diez millones de beneficio.

Pravia ha vuelto a reclamar la anulación del peaje, que considera "un agravio comparativo con el resto de comunidades", y ha señalado que se trata de uno de los más elevados del país mientras otras comunidades están viendo cómo se eliminan peajes.