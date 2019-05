Podemos se sumerge en una "reflexión profunda" tras unos resultados electorales marcados por la "inercia nacional"

Publicado 29/05/2019 13:41:22 CET

"No se entendió la importancia de las autonómicas" en Podemos, lamenta Ripa "Si una dimisión puede aportar algo, alguna mejora, tendrá que darse, si no, lo importante es hacer análisis", dice Nuria Rodríguez

OVIEDO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Podemos Asturies se sumergerá a partir de este sábado en una "reflexión profunda" tras unos resultados electorales autonómicos marcados "por la inercia nacional" del PSOE y Podemos. Esta reflexión comenzará este sábado en el Consejo Ciudadano Autonómico, en el que, entre otros asuntos, se analizará la influencia de Podemos estatal en los resultados autonómicos, se plantearán nuevas estrategias de cara a estos cuatro años de legislatura y se verá si alguna dimisión "tiene algún tipo de efectividad".

El secretario general de la formación en Asturias, Daniel Ripa, ha comparecido este miércoles en una rueda de prensa en la que ha reconocido que los resultados no fueron los que esperaban, aunque hayan sido "los mejores" de todos los que ha registrado Podemos y sus confluencias en todo el Estado, donde hubo "un descenso generalizado".

"NO SE ENTENDIÓ LA IMPORTANCIA DE LAS AUTONÓMICAS"

A su juicio, esto se debe en parte a que desde la dirección nacional de Podemos "no se entendió la importancia de las autonómicas". "Tendría que haber habido una campaña más activa en estas elecciones", ha lamentado, para después cargar contra quienes veían en estos comicios "una continuidad" de las generales. "En ese contexto jugamos y hemos hecho lo máximo posible", ha apostillado, aunque ha rechazado valorar si la menor participación en campaña de Pablo Iglesias influyó de manera negativa. "Dejo para el sábado la valoración", ha dicho.

A todos estos factores ha sumado la evidencia" de que el PSOE tuvo un buen resultado en las generales y esa victoria "ayudó" a los resultados autonómicos. "También nos toca hacer nuestra parte, abrir un diálogo, y trazar estrategias en el medio plazo, es lo que haremos a partir de este sábado", ha señalado.

Ripa ha comparecido acompañado por la portavoz de la formación, Nuria Rodríguez, y los secretarios de organización de Podemos Asturies, Jara Cosculluela y Andrés Fernández Vilanova. Tras la primera intervención del secretario general, Nuria Rodríguez ha asegurado tener "las cosas muy claras" en cuanto a la dirección política que tome el partido a partir de ahora, afirmando que seguirán la misma que hasta ahora.

"Otra cosa es la estrategia", ha precisado, para después afirmar que Podemos está en las instituciones "para hacer política para la ciudadanía". En un tiempo en el que "Asturias está en un momento crítico", ha dicho, "solo importan las políticas del cambio".

Respecto a la situación interna de Podemos Asturies, ha señalado que se abrirá un periodo de reflexión "conjunta" y de búsqueda de soluciones, sin creer necesario "focalizar" la responsabilidad en una única persona.

Así, ha señalado que ahora corresponde hacer un análisis, y después ver si alguna dimisión "puede tener algún tipo de efectividad". "Si una dimisión puede aportar algo, alguna mejora, tendrá que darse, si no, lo importante es hacer análisis", ha subrayado.

Rodríguez ha querido poner en valor los cuatro diputados que la formación ha logrado en estos comicios a la hora de analizar posibles escenarios de gobierno en el Principado, y ha afirmado que este sábado el Consejo Ciudadano pondrá "todas las posibilidades encima de la mesa", también la de tener un posible pacto de gobierno con el PSOE de Adrián Barbón.

DESPEDIDA DE FERNÁNDEZ VILANOVA

El secretario de organización de la formación y exdiputado Andrés Fernández Vilanova, ha querido despedirse de su responsabilidad como parlamentario, después de no lograr el escaño por el occidente al que optaba. Ha señalado que "era difícil" obtenerlo, pero que "había que intentarlo". Aunque no haya escaño, ha dicho, estos territorios "no quedarán sin representación" en la Junta General.

"Tras cuatro años llevando el cambio a cada rincón, esto es irreversible y estos territorios tendrán la voz a través de Podemos en las instituciones", ha asegurado.

Ahora vuelve a su vida laboral en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y ha recordado que "hace cinco años bastó una pequeña plataforma dentro del HUCA para poner en pie de guerra a la sociedad asturiana y destapar las trampas y la corrupción de Gispasa".

Por ello, ha dicho a quienes "la noche electoral se frotaban las manos al ver el descenso de Podemos", que "no se rían tanto" aunque hayan logrado menos diputados, ya que tras cuatro años en la Junta "conocen sus trampas y procedimientos de engaño". "Con nuestros cuatro diputados seguiremos destapándolos", ha asegurado.