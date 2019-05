Pola asegura que el compromiso de aprobar el Estatuto de las electrointensivas "permanece" tras las elecciones

Publicado 29/04/2019 13:47:20 CET

Respecto a la huelga en ArcelorMittal, cree que la última reunión ha significado un "punto de inflexión en positivo"

El consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias, Isaac Pola, ha asegurado este lunes que el compromiso del Gobierno de aprobar el Estatuto de las industrias electrointensivas "permanece" tras las elecciones de este domingo, en las que el PSOE ha resultado ganador.

Afirmando que "no es quién para hacer valoraciones" acerca del resultado de las elecciones generales, ha asegurado que permanece el compromiso a pesar de no haber sido aprobado el estatuto en el último Consejo de Ministros de la legislatura.

"Que no se haya podido aprobar no implica que no se mantenga", ha dicho, para después incidir en que el Principado espera que se apruebe "próximamente" para dar solución a la situación de Alcoa a través de medidas de aplicación inmediata y para reforzar a las grandes industrias aportando un marco de referencia para medidas "de mayor calado".

Junto a este Estatuto, Pola ha resaltado que este viernes se produjo la "noticia importante" dentro del marco que establece la Directriz europea de energía, en la que se incluye una dotación de 200 millones de euros para la compensación de los costes indirectos de CO2. "Permitirá incidir en la mejora del precio final de la energía para los grandes consumidores", ha señalado, aunque el titular de Industria cree que esta medida debe ir acompañada, además de la próxima subasta de interrumpibilidad y las medidas que habilite el Estatuto.

Respecto a la situación de la negociación entre la dirección de ArcelorMittal y los sindicatos, ha señalado que la última reunión ha significado un "punto de inflexión en positivo" por el que confía en que "esa senda se vaya confirmando en próximas reuniones".