Polémica por la sede del Consejo de Transparencia: Avilés quiere que se implante en la ciudad

Archivo - El presidente del Consejo de Transparencia de Asturias, José Manuel Pérez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Avilés ha aprobado una moción del PP que reclama que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se implante en la ciudad, después de que su presidente, José Manuel Pérez, anunciase que se instalará en Oviedo. La iniciativa salió adelante con los votos a favor de PSOE, PP y Cambia Avilés, y la abstención de Vox.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, la moción insta al Gobierno del Principado de Asturias a que acuerde la ubicación de la sede del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en la ciudad de Avilés, "comprometiéndose el gobierno local a facilitar, proporcionar o gestionar la búsqueda de posibles ubicaciones adecuadas para poder albergar dicha sede en la ciudad".

De igual modo, insta al Principado a fundamentar dicha decisión en criterios de descentralización administrativa, equilibrio territorial, eficiencia en la gestión de recursos públicos y proximidad a la ciudadanía. Este acuerdo se trasladará al Gobierno asturiano y a la Junta General del Principado de Asturias.