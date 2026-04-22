El Consejo de Transparencia fija su sede en la calle Rosal de Oviedo

El presidente del Consejo de Transparencia del Principado de Asturias, José Manuel Pérez - EUROPA PRESS

OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Transparencia de Asturias, José Manuel Pérez, ha anunciado este miércoles que el órgano instalará su sede en Oviedo, en el espacio que hasta ahora ocupaban los Juzgados de primera instancia 10 y 11, ubicado en la calle Rosal 7, y que quedará libre el 27 de abril. La intención del presidente del Consejo es además elaborar una Relación de Puestos de Trabajo y formar el pleno del Consejo a la mayor brevedad posible.

Pérez ha ofrecido la primera rueda de prensa tras su toma de posesión el pasado 17 de abril, para mostrar su compromiso de "consolidar un Consejo independiente que actúe con rigor jurídico y se exprese en decisiones claras y ejecutivas". Su intención, ha dicho, es trabajar desde la cooperación institucional "sin generar duplicidades" e ir asumiendo poco a poco las competencias propias del órgano, que actualmente están distribuidas por diferentes entes.

En este sentido ha indicado que el Consejo asumirá las competencias en materia de transparencia, y lucha contra la corrupción "en función de los recursos de los que vaya disponiendo". "Intentar implementar todo de golpe sería un fracaso", ha asegurado, para después indicar que una de las prioridades iniciales será observar el cumplimiento de la publicidad activa.

El punto de partida de su plan de trabajo será la constitución del pleno del Consejo, que deberá estar integrado por un representante de la Sindicatura de Cuentas, otro del Consejo Consultivo, otro de la Universidad de Oviedo, dos de la Federación Asturiana de Concejos y cinco de la Junta General del Principado de Asturias, uno por cada grupo parlamentario. Todas estas personas, ha explicado el presidente, deben ser "expertas" en transparencia y tienen que haber trabajado o tener conocimiento en cuestiones de transparencia, publicidad activa, control de integridad o protección de datos. "En principio están excluidos representantes políticos", ha asegurado.

EL PRIMER PLENO, EL 22 DE MAYO

Una vez constituido el pleno del Consejo, la intención de José Manuel Pérez es celebrar la primera reunión del órgano el 22 de mayo para aprobar la relación de puestos de trabajo.

Esta RPT "se ajustará" al compromiso de no incrementar los gastos en materia de personal y contará con personas que ya estén trabajando en la Administración autonómica.

En cuanto al presupuesto del Consejo de Transparencia, contará con una dotación de 180.000 euros para gastos corrientes, tal como está contemplado en el presupuesto autonómico de 2026.