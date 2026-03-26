La Policía aconseja cerrar con llave y evitar publicar viajes para prevenir robos en domicilios en Semana Santa

Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha difundido este jueves una serie de recomendaciones para prevenir robos en viviendas con motivo del inicio del periodo vacacional de Semana Santa, incidiendo en que "pequeños hábitos pueden marcar la diferencia entre una vivienda segura y una vulnerable".

Entre las medidas, la Policía Nacional ha subrayado la importancia de cerrar siempre la puerta con llave, incluso en ausencias breves, para evitar accesos mediante el método del "resbalón", que consiste en introducir una tarjeta o plástico entre el marco y la puerta. Asimismo, ha aconsejado utilizar todas las cerraduras disponibles, incluidos sistemas antibumping.

También ha recomendado simular que la vivienda está habitada para disuadir a posibles delincuentes. Para ello, plantea no bajar completamente las persianas, pedir a un vecino que recoja el correo y emplear temporizadores que enciendan luces o dispositivos en distintos momentos del día.

En el ámbito digital, ha advertido de que compartir en redes sociales información en tiempo real sobre viajes o ausencias facilita la actuación de los ladrones, por lo que aconseja publicar imágenes o experiencias una vez finalizada la estancia fuera del domicilio.

Por otro lado, ha alertado sobre la posible presencia de "marcas" en puertas, como hilos de pegamento o pequeños plásticos, que utilizan grupos organizados para comprobar si una vivienda está vacía. En estos casos, pide no manipular estos elementos y avisar de inmediato al 091.

La Policía Nacional ha indicado además que, si al regresar se encuentra la puerta abierta o forzada, no se debe entrar ni tocar nada para no alterar pruebas, y se debe avisar desde el exterior.