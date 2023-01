La Policía dice que no hay indicios sobre la posible participación de terceras personas en la muerte de Sandra Bermejo

OVIEDO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Jefe Superior de Policía de Asturias, Luis Carlos Espino Cruz, ha indicado este viernes que la investigación para esclarecer las causas de la muerte de la psicóloga Sandra Bermejo "sigue abierta", pero hasta el momento no se ha encontrado "ningún indicio de que hayan participado terceras personas".

"Cerrado el caso no se da hasta que no lo decida la autoridad judicial, lo que pasa que no hemos encontrado todavía ningún indicio de la participación de terceras personas, pero cerrado no está", ha indicado Espino en declaraciones a los medios tras la celebración 199 aniversario de la creación de la Policía.

Ha indicado que la hipótesis que manejan, "más que una desaparición voluntaria, es una desaparición en la que no hay implicadas más personas". Y es que ha insistido en que no han encontrado ninguna prueba que les lleve a pensar otra cosa.

"Pero no lo hemos dejado, seguimos trabajando, recogiendo pruebas y estudiando todos los indicios", ha insistido Espino.

Fue el Cuerpo Nacional de Policía quien el pasado cinco de enero informaba de que las pruebas de AND confirmaban que los restos humanos encontrados en el Cabo Peñas, Gozón, el día 23 de diciembre eran de la psicóloga madrileña afincada en Gijón.

La mujer, de 32 años, desapareció el 8 de noviembre y su coche fue encontrado en las inmediaciones del Cabo Peñas. La principal línea de investigación de la Policía apuntó desde el primer momento al suicidio o al accidente, sin descartar otras opciones, mientras que la familia ha defendido vehementemente que la suya era una desaparición forzada, considerando que se trataba de un secuestro o un asesinato.