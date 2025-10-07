La Policía investiga un atraco con disparos en un local de Oviedo

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional trabajan estos días y toman como "prioritaria" en la investigación de un atraco con disparos que ha tenido lugar en un local hostelero del centro de Oviedo, en la zona de Foncalada.
Así lo ha confirmado a preguntas de los periodistas el Jefe Superior de Policía de Asturias, Ignacio Moreno Amatriain, que ha tildado de "relevante" el suceso producido este fin de semana, dado que no suelen producirse en Asturias atracos con armas de fuego.
Amatriain ha confirmado que no ha habido víctimas ni personas que hayan resultado heridas. Sí ha explicado que fueron varias personas las que entraron para atracar y que una llevaba el arma de fuego. Disparó varias veces.
"Hizo disparos no contra nadie, sino que parece que para favorecer la huida porque debieron considerar que eso iba a asustar a la gente y no iban a tener problemas", ha comentado.
Amatriain ha sido preguntado sobre si se están registrando en Asturias un aumento de este tipo de delitos en Asturias, algo que ha negado categóricamente. "Esto ha sido un tema puntual", ha zanjado. De momento no se han producido detenciones por el suceso, producido de madrugada .