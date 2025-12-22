La Policía Local de Avilés detecta 11 alcoholemias y 10 positivos en droga en la semana del 15 al 21 de diciembre

Archivo - Control de la Policía Local de Avilés. - AYTO AVILÉS - Archivo

AVILÉS, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Avilés ha cerrado la campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas a conductores, desarrollada entre el 15 y el 21 de diciembre en el marco de una iniciativa nacional de la Dirección General de Tráfico (DGT), con un total de 11 positivos en alcohol y 10 en drogas, y un balance anual de 2025 que suma 774 resultados positivos entre ambas tipologías de pruebas.

Durante los siete días de campaña, los agentes municipales practicaron 820 pruebas de detección de alcohol a conductores, que derivaron en ocho denuncias por vía administrativa al superar los conductores los 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, así como en tres denuncias ante la autoridad judicial por rebasar los 0,60 miligramos por litro de aire espirado.

En paralelo, la Policía Local realizó 100 pruebas salivales para la detección de drogas en el organismo, de los que 10 arrojaron resultado positivo, principalmente por consumo de cannabis y cocaína.

En el acumulado del año 2025, la Policía Local de Avilés ha llevado a cabo 6.971 pruebas de alcoholemia, con 456 resultados positivos, de los que 369 se han tramitado como denuncia administrativa y 87 se han puesto en conocimiento de la autoridad judicial por superar los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. En cuanto a las drogas, los agentes han efectuado 718 pruebas salivales, con un total de 318 positivos durante el presente ejercicio.