La Policía Nacional desmantela un punto de venta de droga en Avilés y detiene a cuatro personas

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AVILÉS, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Avilés han desmantelado un punto de venta de drogas ubicado en el barrio de Versalles y han detenido a cuatro personas, entre las que se encuentra un menor de 16 años, por su presunta participación en la distribución de droga.

La investigación se inició hace varios meses a raíz de las informaciones recibidas por parte de vecinos de la zona, quienes alertaron de la posible venta de droga desde las ventanas de un piso bajo. Tras las primeras averiguaciones, la Policía constató que hasta el lugar acudían principalmente jóvenes y adolescentes para adquirir las sustancias.

Los investigadores del Grupo de Estupefacientes comprobaron durante las pesquisas la existencia de una actividad continuada de venta de droga desde el domicilio, a escasos 50 metros de un parque infantil, y que algunos de los compradores eran menores de 15 años. Por su parte, el menor de 16 años detenido era utilizado presuntamente para captar clientes y realizar ventas en diferentes puntos de la ciudad.

Según la investigación policial, los implicados mantenían distribuidas sus funciones dentro de la organización. Mientras una de las personas se encargaba presuntamente de adquirir y distribuir la sustancia y de gestionar el dinero, otra preparaba las dosis y realizaba las ventas cuando la primera no estaba en la vivienda. Un tercer implicado tenía como cometido custodiar la droga en el interior del inmueble, al tiempo que el menor distribuía la sustancia fuera del entorno del domicilio.

Una vez reunidas las pruebas, el 15 de septiembre los agentes procedieron a la detención de los cuatro implicados. En la actuación policial se intervino cerca de 50 gramos de resina de cannabis preparados en dosis, dinero en efectivo fraccionado y diversos útiles para la manipulación y venta de la sustancia.

Tres de los cuatro arrestados cuentan con antecedentes policiales. Tras pasar a disposición judicial, las dos personas consideradas principales responsables de la actividad han quedado en libertad con cargos. El menor, tras pasar a disposición de la sección de menores de la Fiscalía del principado de Asturias, ha quedado en libertad provisional.