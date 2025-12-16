La Policía Nacional desmantela un punto de venta de droga en el barrio de Villalegre

Droga y dinero incautados en una operación contra el tráfico de drogas en Avilés - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en el marco de una operación contra la venta de droga en el barrio de Villalegre, en Avilés.

Las investigaciones, llevadas a cabo por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Avilés, se iniciaron tras recibir informaciones sobre la existencia de una vivienda en la que se estaría desarrollando la venta de sustancias estupefacientes, lo que estaba generando malestar y alarma social entre los vecinos de la zona.

Según ha informado la Policía en nota de prensa, fue a partir de ese momento cuando se puso en marcha un operativo policial para comprobar los hechos y reunir las pruebas necesarias. Las gestiones realizadas permitieron identificar como principal responsable de la actividad a un conocido delincuente con un amplio historial policial, en su mayoría por delitos contra la propiedad.

Una vez concluidas las diligencias previas y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción de Guardia de Avilés, el pasado 10 de diciembre se llevó a cabo el operativo policial. Durante el registro domiciliario se intervinieron 14 gramos de cocaína, repartidos en 140 dosis preparadas para su venta, además de dinero en efectivo, básculas de precisión, útiles para la elaboración de la droga, teléfonos móviles, un ordenador portátil y otros efectos relacionados con la actividad delictiva.

Asimismo, se localizó una gran cantidad de artículos de supermercado -productos de alimentación, limpieza y perfumería- que eran entregados por consumidores a cambio de droga y que procedían de hurtos y robos cometidos en distintos hipermercados. Estos productos fueron devueltos a sus propietarios tras ser reconocidos como sustraídos.