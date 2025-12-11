La Policía Nacional detiene al autor de 35 robos en vehículos

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

OVIEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Avilés a un hombre de 49 años como presunto autor de una oleada de robos en el interior de 35 vehículos cometidos durante la última semana del mes de noviembre. Los hechos, ocurridos en apenas tres noches y en zonas muy próximas entre sí, generaron una alarma social entre los vecinos.

Tras las primeras denuncias, la Policía Nacional activó un dispositivo de seguridad y una investigación por parte de la Comisaría Local de Avilés. Los agentes recabaron grabaciones de cámaras y buscaron testigos directos, contando con la colaboración ciudadana y de la Policía Local. En uno de los casos, el propietario de un vehículo llegó a observar a un posible sospechoso dentro del mismo.

El análisis de los hechos permitió establecer que el autor empleaba siempre actuaba igual. Fracturaba la misma ventanilla de todos los coches utilizando un objeto contundente. Ese instrumento, un martillo de fabricación casera, fue posteriormente localizado y recuperado por los investigadores.

En dos días los agentes identificaron al responsable, un delincuente habitual con 27 antecedentes policiales por hechos similares. Tras establecer un dispositivo de búsqueda, fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Avilés, que decretó su ingreso inmediato en prisión.

La Policía Nacional recuperó los objetos utilizados para cometer los robos, así como numerosos efectos sustraídos del interior de los vehículos, que ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.