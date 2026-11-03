La Policía Nacional detiene a un joven por robar de 25 kilos de cable de cobre en Llaranes

Archivo - Imagen de vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 24 años, natural de Corvera y con antecedentes policiales por hechos similares, como presunto autor del hurto de 25 kilos de cableado de cobre en el barrio avilesino de Llaranes. Los investigadores tratan de determinar su posible implicación en otras sustracciones que han afectado al alumbrado público de La Luz, La Toba y Villalegre.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 27 de octubre, cuando una patrulla de la Policía Local de Avilés identificó al joven y localizó entre sus pertenencias 25 kilogramos de hilo de cobre y diversas herramientas de corte.

A partir de la información facilitada por los agentes locales, la Policía Nacional realizó las comprobaciones que permitieron verificar la procedencia ilícita del material. Posteriormente, procedió a la detención del sospechoso y a su traslado a dependencias policiales para la toma de declaración y la tramitación de las diligencias.

La investigación permanece abierta para esclarecer si el detenido está relacionado con otros episodios recientes de sustracción de cableado en la ciudad, que han ocasionado daños en el servicio de alumbrado público de La Luz, La Toba y Villalegre. No se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

CONTROLES EN CENTROS DE RECICLAJE

La Policía Nacional ha señalado que el incremento del precio del cobre en el mercado del reciclaje y las chatarrerías ha favorecido este tipo de delitos en la región. Según explica, los autores suelen retirar o quemar el recubrimiento plástico del cable para aumentar el valor de venta del metal.

En este contexto, el cuerpo ha recordado que realiza inspecciones y controles periódicos en centros de reciclaje para comprobar la trazabilidad de los materiales e impedir la comercialización de metales de procedencia dudosa.

Asimismo, ha indicado que en Avilés ya se han tramitado denuncias por delitos contra el medio ambiente derivados de la quema incontrolada de estos residuos.