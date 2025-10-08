La Policía Nacional dona a la Cocina Económica alimentos recuperados de una incautación por robo en Oviedo

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha entregado a la Cocina Económica de Oviedo alimentos y enseres básicos procedentes de una incautación relacionada con un delito de robo.
La donación, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa, incluye tanto existencias no perecederas como alimentos frescos y perecederos.
Los agentes, una vez completadas las gestiones judiciales y con la autorización pertinente, han decidido que "la mejor utilidad para estos artículos era destinarlos a una causa social".
La Policía Nacional ha destacado la labor "fundamental" de la Cocina Económica, por ofrecer comidas diarias y asistencia a personas vulnerables.