La Policía Nacional investiga el apuñalamiento de un hombre en un portal de Oviedo

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este viernes en Oviedo a una mujer transexual como presunta autora del apuñalamiento de un hombre en el interior de un portal de la calle Miguel Ángel Blanco. La víctima fue trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El suceso tuvo lugar sobre las 14.00 horas y el agredido recibió atención inmediata en el lugar por parte del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), antes de ser derivado al centro hospitalario.

Tras la agresión, agentes de la Policía Nacional localizaron y arrestaron a la sospechosa en las inmediaciones del lugar de los hechos. La arrestada ha sido trasladada a dependencias policiales, a la espera de prestar declaración y ser puesta a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia.